Gigi D’Alessio di nuovo papà, nato il quinto figlio: annuncio e nome scelto

È nato il quinto figlio di Gigi D’Alessio! La sua attuale compagna ha dato alla luce il frutto del loro amore oggi. Il parto era atteso proprio per la fine del mese, e il bimbo non si è fatto attendere a lungo. L’annuncio è arrivato poco fa sui profili social di D’Alessio, che ha aspettato tre ore prima di rendere noto il lieto evento. Si è goduto le prime ore da neo papà e si è assicurato, probabilmente, che tutto fosse andato bene. Poi ha preferito prendere lo smartphone e annunciare in prima persona la nascita del suo quinto figlio, senza che ci fossero spifferi e notizie giunte per vie traverse.

Gigi ha pubblicato la foto del cartellino di nascita del bimbo, che è un maschietto. Nella foto si intravede la culletta, ma non il bimbo. Come si chiama il quinto figlio di Gigi D’Alessio? La coppia ha scelto un nome tradizionale italiano: si chiama Francesco. Il piccolo è nato oggi, 24 gennaio 2022, alle ore 15.14 del pomeriggio. Sul cartellino si legge anche il peso del piccoletto: è venuto al mondo pesando 3240 chili. La lunghezza invece è di 49 centimetri e mezzo.

La compagna di Gigi D’Alessio ha partorito presso la clinica C. G. Ruesch di Napoli e, leggendo il tipo di parto indicato sul cartellino, è stato necessario un parto cesareo. Tutto è andato per il meglio, nell’annuncio del cantante si legge solo quanto segue: “Francesco, benvenuto alla vita”. E un cuore azzurro, come il fiocco che appenderà adesso sulla porta di casa.

Francesco è il quinto figlio di Gigi D’Alessio, nato dall’amore con Denise, che poche sere fa era davanti alla tv a seguirlo a The Voice Senior. Il cantante è già papà di Andrea, nato dalla relazione con Anna Tatangelo, e dei tre figli nati dal matrimonio con Carmela: Claudio, Ilaria e Luca, in arte LDA ed è al momento ad Amici 21. LDA dovrà aspettare un po’ prima di conoscere il suo nuovo fratellino, però: fin quando non verrà eliminato nel programma, infatti, non può lasciare la casetta dove vivono tutti i concorrenti.