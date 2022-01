Gigi D’Alessio, finale The Voice Senior: il gesto della fidanzata incinta

Ieri sera è andata in onda la finale della seconda edizione di The Voice Senior e a guardarla da casa insieme al pubblico c’era anche la fidanzata incinta di Gigi D’Alessio. Il cantante era nel cast del programma, era uno dei giudici. Ed è stato anche il giudice che ha trionfato alla fine: il vincitore di The Voice Senior 2 è della sua squadra! Così da casa la sua Denise, questo il nome dell’attuale compagna, gli ha dedicato un dolce pensiero. Anzi due, uno durante la puntata e l’altro sul finale, quando Gigi ha trionfato insieme al suo concorrente Annibale Giannarelli.

Denise non è stata di molte parole, a dire il vero. La giovane si è limitata a postare tra le sue storie di Instagram un momento della puntata in cui era inquadrato Gigi D’Alessio, seduto sulla poltrona rossa dei giudici. Quindi lei ha aggiunto un emoji sotto, un cuore rosso. Un piccolo gesto per far arrivare non solo il suo amore ma anche il suo sostegno durante la finale di The Voice Senior 2. Più tardi, invece, Denise ha scattato una foto al momento dell’abbraccio tra Gigi e il vincitore Annibale, che era molto emozionato e commosso per il trionfo. Stavolta Denise ha usato l’emoji di una coppa per festeggiare la vittoria. Sotto la coppa ha taggato l’account del programma The Voice e poi il profilo ufficiale di D’Alessio.

Anche in questo caso un gesto piccolo ma non da poco. Un modo per sostenere ed elogiare il percorso di Gigi D’Alessio a The Voice Senior senza però rubare la scena. Allo stesso tempo i suoi gesti seppur piccoli non potevano passare inosservati, tanto più perché Denise è in dolce attesa e partorirà a breve il quinto figlio del cantante.

Gigi infatti ha già quattro figli: Claudio, Ilaria e Luca nati dal matrimonio con l’ex moglie Carmela; Andrea, frutto dell’amore con Anna Tatangelo. In questo periodo è al centro dell’attenzione il terzogenito, Luca, perché con lo pseudonimo di LDA è tra i maggiori protagonisti di Amici 21. Ed è proprio da Maria De Filippi che sono apparsi tutti i figli di Gigi per una sorpresa a LDA.