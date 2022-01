Finale The Voice Senior 2: chi ha trionfato e crac televoto, scuse dalla Rai

Dopo settimane di blind audition e dopo la tagliola del knockout, The Voice Senior 2 ha concluso il suo viaggio. Alla finale, in diretta e presentata dall’ottima Antonella Clerici, sono approdati in dodici, otto dei quali sono stati eliminati nella prima manche. Gli altri quattro si sono giocati il trionfo: a spuntarla è stato Annibale Giannarelli. Per l’ultimo atto dello show, in studio è sbarcato Riccardo Cocciante, in qualità di super ospite. L’artista si è accomodato al fianco dei quattro coach – Loredana Bertè, Clementino, Gigi D’Alessio e Orietta Berti – esibendosi in diversi frangenti assieme ai concorrenti.

Finalisti di The Voice Senior 2: manche ed eliminazioni

Prima manche, esibizioni ed eliminazioni (Silvio Aloisio ha sostituito Cosetta Gigli che non ha potuto presentarsi in finale a causa di un infortunio in cui è incappata nei giorni scorsi):

Walter Stervini, team Loredana Bertè: Ancora di Eduardo De Crescenzo

Donata Brischetto, team Loredana Bertè: Hot stuff di Donna Summer

Lanfranco Carnacina, team Loredana Bertè: You are so beautiful, versione di Joe Cocker

Luciano Genovesi, team Clementino: Hotel California degli Eagles

Marcella Di Pasquale, team Clementino: Quando il Sole tornerà di Albano

Russel Russell, team Clementino: Proud Mary di Tina Turner

Franco Tortora Roberto, team Orietta Berti: Vent’anni di Massimo Ranieri

Roberto Barocelli, team Orietta Berti: Un senso di Vasco Rossi

Silvio Aloisio, team Orietta Berti: Il Mondo” di Jimmy Fontana

Piero Cotto e Beatrice Pasquali, team Gigi D’Alessio: Questione di feeling di Mina e Celentano

Claudia Arvati, team Gigi D’Alessio: E poi di Giorgia

Annibale Giannarelli, team Gigi D’Alessio: My Way di Frank Sinatra

Dopo la prima manche, sono stati eliminati tutti tranne Annibale Giannarelli, Claudia Arvati, Walter Serbini e Marcella Di Pasquale che se la sono giocata per la vittoria finale. Marcella Di Pasquale ha puntato sul brano “La casa del sole” dei Pooh. Walter Sterbini ha scelto di cantare “Cambiare” di Alex Baroni. Annibale Giannarelli, come sempre al piano e al microfono, ha deciso di concludere con “Lo chiamavano Trinità”. Il cantante, emozionato, ha spiegato: “Io sono venuto a The Voice Senior per dare piacere a tutti coloro che sono in ascolto ma il piacere è stato veramente tutto mio”. Alla fine, il preferito dal pubblico è stato Giannarelli che ha vinto la seconda edizione di The Voice Senior.

Da segnalare dei forti problemi in studio durante la diretta: a causarli il sistema del televoto che è andato in tilt. A un certo punto sul palco del talent si è presentato addirittura il direttore di Rai Uno, Stefano Coletta, che si è scusato per il disguido: “Chiedo scusa al Tg1, dovevano prendere la linea prima ma purtroppo il sistema è andato in tilt”.