Caos a The Voice Senior: televoto va in tilt, Antonella Clerici in difficoltà

Problemi con il televoto in diretta nel corso della finale di The Voice Senior: anche Stefano Coletta sul palco per scusarsi

Caos a The Voice Senior: nel corso della finale, intorno a mezzanotte, avrebbero dovuto arrivare i risultati del televoto della prima manche, prevista per eliminare otto dei dodici finalisti rimasti in gara. Qualcosa però è andato storto: il sistema del televoto è infatti è andato in tilt, provocando un’impasse della diretta con Antonella Clerici che è andata in difficoltà, cercando di destreggiarsi in qualche modo per mandare avanti lo show. Che non tutto stesse filando liscio lo si è intuito nel momento in cui è stata data la parola a tutti i dodici finalisti che hanno raccontato le loro emozioni relative al percorso nel talent. Un momento che si è protratto a lungo.

La scelta di dare così ampio spazio a tutti gli artisti ha avuto una spiegazione, quella appunto relativa al problema del televoto. La Clerici, non sapendo più in che modo occupare il tempo, ha ammesso in diretta che il televoto ha avuto problemi. “Si sta facendo una certa, c’è evidentemente qualche problema con il televoto”, ha spiegato ai telespettatori e alle persone presenti in studio la conduttrice di Legnano. “Avete chiamato forse così in tanti, avete intasato…, che non riusciamo a fare la conta”, ha aggiunto. Quindi ha trovato un’ancora di salvataggio nei coach. “Facciamo entrare un pianoforte…”, ha detto agli autori, tentando di imbastire un momento improvvisato.

Gigi D’Alessio ha colto subito la palla al balzo: “Andiamo tutti sul palco, non so cosa dobbiamo fare ma cominciamo a fare qualcosa”, ha detto il cantante napoletano. Anche Clementino si è portato al centro del palco, dicendosi disponibile a improvvisare. Poi è spuntata la busta, con la conta dei voti. “E adesso è arrivata la busta… Anzi no, non è vero.. Però mettetevi d’accordo”, ha detto la Clerici agli autori. Alla fine la busta è saltata fuori veramente e lo stallo si è risolto temporaneamente.

I quattro finalisti sono stati Annibale Giannarelli e Claudia Arvati, entrambi del team Gigi D’Alessio, Walter Sterbini del team di Loredana Bertè e Marcella Di Pasquale del team Clementino. Nessun finalista per Orietta Berti. E poi? Tutto è filato liscio? Assolutamente no, perché anche quando si è trattato di raccogliere i voti della seconda manche, quella che ha decretato il vincitore (ha trionfato Annibale Giannarelli), si è riproposto il medesimo problema. Sul palco del talent si è presentato anche il direttore di Rai Uno, Stefano Coletta, che si è scusato per il problemi: “Chiedo scusa al Tg1, dovevano prendere la linea prima ma purtroppo il sistema è andato in tilt”.