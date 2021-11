Periodo magico per Gigi D’Alessio. A 54 anni il cantante nato e cresciuto a Napoli sta vivendo un nuovo amore – quello per la 28enne Denise Esposito – e sta per diventare padre per la quinta volta. In più è pronto a tornare in televisione, come Coach di The Voice Senior. Senza dimenticare i problemi con la giustizia che sono stati finalmente archiviati: D’Alessio è stato assolto dall’accusa di evasione fiscale.

Al settimanale Novella 2000 – che l’ha rintracciato in aeroporto – Gigi D’Alessio ha parlato per la prima volta della nuova liaison con la giovane Denise:

“Divento papà del mio quinto figlio a gennaio. Denise è un ragazza dolcissima, viviamo insieme e siamo felici a Roma. Lei mi accompagna anche a Milano, dove sto registrando The Voice Senior”

Gigi D’Alessio ha poi aggiunto:

“Sono molto felice della mia vita con Denise perché a differenza di molte altre persone non vuole assolutamente apparire. È molto felice della sua vita ed è molto restia a incontrare giornalisti e fotografi. È molto riservata ed essendo io un uomo di spettacolo e un artista, apprezzo molto questa riservatezza e questo non voler apparire là dove magari altri l’hanno voluto”

Una frecciatina ad Anna Tatangelo? Quest’ultima è sempre stata molto rispettosa nei confronti del suo ex compagno – dal quale ha avuto il figlio di 11 anni Andrea – ma in una recente intervista a Verissimo non ha potuto fare a meno di criticare il comportamento del collega.

Stando a quanto confidato da Lady Tata a Silvia Toffanin Anna e Andrea avrebbero appreso della nuova paternità di Gigi D’Alessio tramite i giornali. Il diretto interessato, dunque, non avrebbe comunicato di persona la notizia all’ex compagna e al quarto figlio. Sulla questione D’Alessio non ha mai voluto replicare.

Anche sulla liaison con Denise Esposito il musicista ha preferito mantenere il massimo riserbo, forse perché stanco dei tanti pettegolezzi sulla sua vita sentimentale. Il rapporto tra Anna e Gigi è nato all’insegna delle critiche e delle malelingue e per anni la coppia è stata oggetto di spifferi e sussurri.

Ora la musica sembra cambiata con Denise, che ha reso il napoletano di nuovo felice dopo la fine del lungo rapporto con la Tatangelo. Secondo i beninformati tra Gigi e Anna sarebbe calato il gelo dopo l’addio.

Chi è Denise Esposito

28 anni, Denise Esposito è nata e cresciuta a Napoli. Bionda, occhi celesti, labbra carnose, nasino all’insù e un fisico da modella, è sempre stata una grande fan di Gigi D’Alessio. Denise non fa parte del mondo dello spettacolo: studia Giurisprudenza e il suo sogno è quello di diventare un avvocato.

Denise viene da una famiglia tradizionale e solida: il padre, Salvatore, è generale di Brigata con importanti incarichi. La giovane ha un fratello, più grande di tre anni, al quale è molto legata. Il primo incontro tra Gigi e Denise è avvenuto nell’estate 2020, durante uno spettacolo a Capri. Un colpo di fulmine, un’intesa fisica e mentale, che ha fatto scoccare la scintilla. Lo scorso febbraio, poi, sono avvenute le prime presentazioni in famiglia.