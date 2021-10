I gossip dell’ultimo periodo erano giusti: Anna Tatangelo ha appreso della nuova paternità dell’ex compagno Gigi D’Alessio dai giornali. La cantante e conduttrice di Sora ha confermato i pettegolezzi a Silvia Toffanin, durante la puntata di Verissimo andata in onda su Canale 5 domenica 17 ottobre. Lady Tata ha confidato che sia lei sia il figlio Andrea, avuto undici anni fa da Gigi, hanno appreso la novità leggendo un magazine di cronaca rosa.

“L’abbiamo saputo dai giornali. Il mio dovere è quello di proteggere Andrea e voglio solo la sua serenità. Gli ho spiegato che la mamma e il papà ci saranno sempre per lui. Mi fermo qui, non voglio entrare in alcuni meccanismi. A volte bisogna fermarsi per il bene dei figli”

Durante l’intervista a Verissimo Anna Tatangelo non ha mai nominato espressamente Gigi D’Alessio ma si è limitata a chiamarlo il suo ex compagno. “Nonostante tutto ringrazierò per tutta la vita il mio ex compagno che mi ha reso madre. Andrea è il mio successo più grande”, ha spiegato la conduttrice di Scene da un matrimonio. Un duro colpo da digerire per i fan della coppia, che ormai hanno perso le speranze di rivederla di nuovo unita.

Il prossimo dicembre nascerà infatti il quinto figlio di Gigi D’Alessio: il cantante napoletano aspetta un bambino dalla nuova compagna, la 28enne napoletana Denise Esposito. Quest’ultima non ha ancora conosciuto Anna Tatangelo e il piccolo Andrea: i rapporti tra l’ex vincitrice di Sanremo Giovani e l’artista partenopeo sono più tesi che mai.

Le parole sul fidanzato Livio Cori

A Verissimo Anna Tatangelo ha parlato a lungo – e per la prima volta – della nuova storia d’amore che sta vivendo con Livio Cori. I due si frequentano da circa un anno e sono già avvenute le presentazioni in famiglia. Una liaison seria, importante, che cresce sempre più giorno dopo giorno.

Livio Cori, visto al Festival di Sanremo 2019 accanto a Nino D’Angelo, ha conosciuto Andrea, il figlio di Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio. “Si sono trovati da subito e sono stata molto felice di questo. Ero piena di dubbi. Non pensavo di poter cominciare un’altra storia. Ero cinica, delusa”, ha fatto sapere la giurata di All Together Now.

“Sei innamorata?”, ha chiesto Silvia Toffanin. “Sì, sto bene. Mi fa ridere, mi fa sorridere, sono contenta”, ha risposto Anna Tatangelo. “Livio ha rispettato tantissimo le mie scelte. È una storia vissuta nella maniera più pulita e intima possibile”, ha aggiunto.