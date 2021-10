Tatangelo “disperata” per Gigi D’Alessio: parla la sorella di Anna

La fine della relazione con Gigi d’Alessio ha portato Anna Tatangelo sull’orlo della disperazione vera. Questa è l’indiscrezione che la sorella della cantante ha rilasciato qualche ora fa, in occasione di un’esclusiva rilasciata a Dipiù. Silvia Tatangelo, questo il suo nome, ha raccontato nel dettaglio il periodo nero vissuto dall’artista, di cui la stessa Tatangelo (comprensibilmente) non ha mai voluto parlare in dettaglio.

Partiamo con il dire che l’intervista a Silvia Tatangelo Dipiù l’ha organizzata per parlare dell’uscita della sua nuova collaborazione con la collega Viola Valentino. Eppure, era ovvio che fra le domande in programma ce ne sarebbe stata almeno una anche sulla sua più importante relazione ad oggi. Altrimenti sarebbe stata un’occasione sprecata.

Quando l’intervistatore ha cercato di scoprire qualche indiscrezione in più sulla fine della tanto chiacchierata relazione, Silvia Tatangelo ha rivelato, senza particolari filtri: “Ho visto mia sorella piangere disperata quando si sono lasciati per l’ultima volta…”. Successivamente, la Tatangelo (sorella) ha approfondito ulteriormente la cosa, raccontando che fino all’ultimo si era augurata che Anna potesse tornare insieme a Gigi, una speranza infranta quando ha scoperto che il cantante già stava iniziando a frequentare un’altra donna.

Proprio alla luce del dolore vissuto con l’ex Gigi D’Alessio, sembra che Anna Tatangelo abbia sviluppato una nuova serie di (comprensibili) insicurezze. Ecco il motivo per cui per lei c’è voluto così tanto tempo per parlare apertamente della sua più recente relazione. Ci riferiamo ovviamente al bel Livio Cori, il cantante campano con cui Anna è venuta allo scoperto solo di recente. Una storia che ha a lungo nascosto anche al sangue del suo sangue. Silvia Tatangelo, a proposito, racconta:

“All’inizio non ne voleva parlare, neanche con me. E’ normale quando volti pagina da mamma, che scattino paure, insicurezze…

Anna Tatangelo e Livio Cori: la time-line della relazione

Della relazione con Livio Cori si è parlato per tutta la scorsa estate. I due (di cui si vocifera dallo scorso marzo, quando si sono incontrati in studio di registrazione) erano prima stati pizzicati insieme dai paparazzi in Puglia, dopo essersi fra l’altro scambiati una serie di dediche e apprezzamenti via social. La coppia ha poi ufficialmente confermato il rapporto ad agosto, con la pubblicazione di un video inequivocabile sul profilo Instagram della cantante di Sora.

Anna Tatangelo e Livio Cori appaiono oggi più innamorati che mai e, come rivelato da un’amica della cantante, pare che i due abbiano in programma tanti progetti. Che fra questi ci sia anche una convivenza e, magari chissà, un matrimonio?