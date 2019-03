Viola Valentino su Fogli: “Se fosse vero, pagato con la stessa moneta”

Viola Valentino a Storie Italiane parla di Riccardo Fogli e dei suoi tradimenti

Viola Valentino torna nello studio di Storie Italiane. La cantante ed ex moglie di Riccardo Fogli si è lasciata andare a delle confessioni davvero importanti sulla sua vita passata con il naufrago de L’Isola dei Famosi. In particolare, il dibattito è nato da una foto, pubblicata dalla stessa Viola, e che la ritrae insieme a Fogli all’epoca del loro matrimonio. La didascalia che accompagna lo scatto parla chiaro: “Io e il naufrago“. Dopo la domanda di Eleonora Daniele, padrona di casa, circa i rumors su Fogli e sulle ultime dichiarazioni che la stessa Valentino ha fatto in una passata puntata del programma di Rai 1 in cui si diceva dispiaciuta se Riccardo fosse stato pugnalato alle spalle, è proprio lì che Viola diventa un fiume in piena e confessa senza esitazioni: “La calunnia è un venticello. Se questo venticello si trasformerà in tempesta, capirà (Riccardo Fogli, ndr.) cosa significa aver fatto del male a delle persone. […] Io non sono stata tradita una volta, sono stata tradita diecimila volta, non so neanche quante. Sarà così ripagato con la stessa moneta. Vediamo, se fosse vera questa cosa, se l’accetterà con grandissima dignità come ho fatto io“.

Viola Valentino nostalgica del matrimonio con Fogli?

Sta facendo notizia la pubblicazione da parte di Viola Valentino di una foto che la ritrae insieme all’ex marito, Riccardo Fogli. Nella giornata di domenica 3 marzo, la cantante ha stupito i suoi followers pubblicando uno scatto all’epoca del matrimonio con Fogli. I due si sono sposati nel 1971 ma quale sarebbe il motivo di quella pubblicazione? La Valentino starebbe ripensando al suo passato matrimonio e sarebbe così nostalgica? A negare qualsiasi implicazione sentimentale a qualcosa che non c’è più ci ha pensato la stessa cantante: “Assolutamente no. Ora sono felicemente fidanzata. Io sono nata sotto il segno del cancro, il cancro vive di ricordi, di romanticismo e di cose belle. E la vita che ho passato con Riccardo è stato un bel momento“.

Viola Valentino su Karin: “Lei può negare quello che vuole”

Viola Valentino è davvero un fiume in piena a Storie Italiane. Se nelle ultime settimane, sembrava che l’ex moglie di Riccardo Fogli avesse messo da parte l’ascia di guerra, oggi è tornata più combattiva che mai. Non risparmia niente e nessuno. Si scaglia anche contro l’attuale moglie di Riccardo, Karin, accusata di aver tradito per quattro anni l’ex Pooh. “Lei può negare quello che vuole! Ci sono delle prove“. Queste dichiarazioni sono frutto si risentimento? Sembra di sì e a tal proposito Viola Valentino conclude: “Beh sì. Oggi sono nervosa. O la mettono a tacere, dicendo che questa cosa non è vera; oppure va avanti e vedremo come andrà“.