Isola, Fogli tradito da Karin? Arriva Corona, a Domenica Live Celli nega

Isola dei Famosi, Riccardo Fogli tradito da Karin? Celli nega tutto a Domenica Live, arriva Fabrizio Corona

Grande scoop nella nuova diretta di Domenica Live. Barbara d’Urso è tornata a parlare del presunto tradimento di Karin ai danno di suo marito Riccardo Fogli. Di nuovo ospite del talk-show in onda su Canale 5 il terzo soggetto di questo strano e curioso triangolo amoroso, Giampaolo Celli. L’uomo è tornato a negare la relazione extra-coniugale con la Trentini. La conduttrice ha mostrato due nuove prove sulla possibile tresca tra i due. Nonostante le immagini, Celli ha continuano a smentire il tutto. Nel frattempo, gli ospiti si sono lasciati scappare una clamorosa anticipazione. A quanto pare, nella prossima puntata dell’Isola dei Famosi arriverà in trasmissione Fabrizio Corona, colui che ha lanciato per primo il gossip sulla moglie di Fogli e il suo presunto amante. I primi a svelare la partecipazione dell’ex re dei paparazzi al reality-show condotto dalla Marcuzzi sono stati i canali social del magazine Spy. Sembrerebbe che l’uomo parteciperà alla prossima diretta per rispondere a Riccardo su qualcosa di molto grave e confermerà anche il flirt tra la Trentini e Giampaolo.

Giampaolo Celli è tornato a chiarire il suo punto di vista, commentando tutte le foto mostrate da Barbara d’Urso. La prima mostra Celli e Karin abbracciati su un dondolo. Il diretto interessato su tale scatto rivela: “Questa è prima di un concerto ad Ariccia. C’era anche Riccardo Fogli. Era prima dell’evento. Io ad oggi più di metterci la faccia, venire qui e difendere mia moglie, i miei figli, la mia attività…” E a chi lo ha invitato a fare una diffida, l’uomo ha chiarito che denuncerà il tutto entro tre mesi nel caso in cui si continuerà a parlarne. Le due nuove fotografie mostrate a Domenica Live mostrano dei particolarissimi dettagli, entrambi apparsi sul profilo Instagram della Trentini.

Fabrizio Corona arriva all’Isola: nuovi risvolti sul presunto tradimento di Karin a Riccardo

Nella prima si vede una storia di Karin mentre è in macchina e davanti alla sua auto c’è un Cayenne nero, identico a quello di Giampaolo Celli. Di fronte a tale prova, il diretto interessato svela: “Io questa foto qui la conosco, l’abbiamo già vista. Ma come fai a dire che sono io?” L’uomo si è soffermato sul fatto che di Cayenne neri come il suo ce ne sono davvero molti in giro e non leggendosi la targa, quella macchina potrebbe appartenere a chiunque. L’altro ed ultimo scatto mostra un comodino con un orologio ed una collana. Entrambi gli oggetti sono uguali a quelli che Celli indossa solitamente. Nonostante la grande somiglianza e pur confermando di essere identici ai suoi, Giampaolo ha negato fermamente che appartengano a lui.