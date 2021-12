LDA di Amici operato da bambino: “Era grave”, messaggi dai fratelli

LDA di Amici 21 è stato operato da bambino e ne ha parlato nella puntata in onda oggi. Quella di domenica 19 dicembre 2021 è stata una puntata molto particolare, tutta a tema natalizio. A quanto pare gli allievi trascorreranno le feste natalizie nella casetta, senza poter tornare a casa dai propri cari. Come è successo l’anno scorso, tra l’altro, ed è tutto a causa del Covid. Per farli sentire meno soli, la produzione ha organizzato oggi una consegna regali molto speciale: dei ricordi per ogni allievo con allegato un messaggio da qualcuno della loro famiglia.

I doni erano contenuti in dei cassetti con i volti dei ragazzi e questi cassetti formavano un albero di Natale. Il primo ad aprire il cassetto è stato proprio Luca D’Alessio, che ha subito riconosciuto il regalo. Cosa non scontata, visto che alcuni hanno fatto più fatica. LDA ha trovato il pupazzo di quando era piccolo e ha subito mostrato stupore ed entusiasmo. “Non ci credo, questo è Azzurrino!”, ha esclamato. Si tratta di un peluche molto importante non solo perché gli appartiene da quando è piccolo, ma anche per altri motivi.

Questo pupazzo, anzi dato che ne conosciamo il nome meglio usarlo: Azzurrino è stato accanto al cantante in un momento molto delicato. Ancor più delicato perché era piccolo. LDA ha svelato di essere stato operato da bambino e che Azzurrino era con lui:

“Questo pupazzo mi è stato regalato quando mi operai da bambino, avevo una cosa abbastanza grave. L’ho portato in sala operatoria con me”

Senza Azzurrino non sarebbe entrato in sala operatoria, ma non ha aggiunto altro sul perché è stato operato. Insomma è un peluche molto importante per lui. Ma chi gli ha mandato la lettera che ha accompagnato Azzurrino? Suo fratello Claudio, che ha parlato del loro rapporto e non ha nascosto di sentire molto la sua mancanza. C’è stato anche un video per LDA dai suoi fratelli e da sua sorella. Claudio, il maggiore di tutti, ha detto che nonostante non saranno fisicamente vicini a Natale lo seguiranno da lontano e gli staranno comunque vicini. “Siamo tutti orgogliosi di te”, ha aggiunto Claudio prima di augurare buon Natale a lui e a tutti gli allievi.

La sorella Ilaria D’Alessio è stata più sintetica, gli ha augurato buone feste e gli ha detto di sentire molto la sua mancanza. “Ti amo, continua così”, ha chiosato. Anche il fratellino Andrea, figlio di Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo, ha mandato un video a LDA: “Auguri di buon Natale! Sono molto fiero del tuo percorso ad Amici e per aver ricevuto il tuo primo Disco D’Oro. Un bacio forte”.