Andrea Delogu: “Matrimonio finito con Montanari, ecco tutta la mia verità”

Abbiamo finalmente scoperto tutta la verità sulla fine della relazione fra Francesco Montanari e Andrea Delogu. A rivelarci tutti i dettagli sulla fine della loro storia d’amore è stata la Delogu in persona, nelle scorse ore, con un’intervista esclusiva concessa al settimanale F.

Al magazine, la conduttrice ha rivelato che uno dei problemi principale che ha causato la separazione sono state le divergenze fra i due sul tema della famiglia. Da un lato c’era lei, con uno spirito sicuramente più controcorrente, libero. Dall’altro lui, probabilmente più tradizionalista, e legato alle sue origini e ai suoi affetti. Ecco le dichiarazioni della Delogu sulla fine del rapporto con Montanari:

Noi ci siamo lasciati perché era finito l’amore. Il nostro è stato un colpo di fulmine: diversi come il giorno e la notte, ci ha uniti il desiderio di appartenenza. Ma lavorando siamo cresciuti in modo diverso. So che uno come lui non lo troverò più, ma non era la mia persona. E lui deve trovare una donna che se lo meriti, un po’ più tradizionale, forse. Io soffrivo che ci fosse una regola nel formare una famiglia. Va bene il pranzo dai parenti, il viaggio con gli amici di sempre, ma poi voglio anche un’avventura. Va bene la voglia di fare un figlio, ma se non viene pazienza, la mia famiglia sei tu.

La coppia, che è rimasta insieme per un totale di 7 anni ed è stata sposata per 4, aveva anche idealmente messo in cantiere un figlio. Non che i due lo considerassero una necessità assoluta, in ogni caso. Ma Andrea Delogu e Francesco Montanari avevano comunque messo sul tavolo (perlomeno inizialmente) questa opzione. Il problema è che, ad un certo punto, entrambi si sono resi conto che non fosse il caso, visto che il loro rapporto già era entrato in crisi. A riguardo, Andrea Delogu ha precisato:

Pensavamo: se vengono bene. Poi non sono venuti. Stavamo insieme da sette anni, sposati da quattro, non ci siamo dati tanto tempo. Quando ci siamo accorti di adorarci senza più amarci ce lo siamo anche detti: un figlio aiuterebbe. Ma poi ho pensato: che senso ha costruire una famiglia se la storia già non sta funzionando? Siamo ancora liberi e giovani. Io i miei 39 anni non me li sento.

Un matrimonio fallito, dunque, del quale però Andrea Delogu non sembra pentirsi. Al contrario, la speaker radiofonica ha avuto nei confronti dell’ex marito solo parole accomodanti. La Delogu racconta che i primi problemi avevano iniziato ad emergere durante il primo lockdown, ma che in realtà derivassero semplicemente dal fatto che, ad un certo punto, la sua vita e quella di Montanari avevano iniziato a divergere.

L’unico vero rimpianto che la Delogu ha dimostrato di avere è il modo in cui ha parlato al pubblico della sua relazione naufragata. La conduttrice ha infatti sempre parlato apertamente del suo rapporto con Montanari in televisione e sui social, presentando così senza filtri un lato della loro vita insieme davvero molto intimo. Un errore madornale, questo, che come da lei stessa sottolineato non farà mai più. Anche perché, quando tutto è finito, la gente per la strada la fermava insultando l’ex, convinta che lui l’avesse tradita. Niente di più sbagliato.