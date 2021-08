Andrea Delogu: nuovo show, ma la rottura con Montanari resta un tabù

Andrea Delogu, o se preferite Andrea La Rossa – suo nickname su Instagram-, si è raccontata a ruota libera. Chiacchierando con i suoi numerosi fan, tramite l’apertura del box delle domande e risposte, ha confidato diverse chicche che la riguardano. Unico tema non menzionato e che resta una sorta di ‘tabù’, almeno per quel che riguarda il parlarne pubblicamente (cosa che tra l’altro la conduttrice non è tenuta a fare), è il matrimonio con l’attore Francesco Montanari. Che la relazione sia naufragata sembra ormai certo: nei mesi scorsi è trapelata la notizia relativa alla rottura che non è però mai stata confermata dai diretti interessati (ma nemmeno smentita). Quel che è sicuro è che Andrea e Francesco, dopo che il gossip ha raccontato del naufragio matrimoniale, non si sono più visti assieme. Sulla vicenda, come poc’anzi accennato, mai una parola, né di lei, né di lui. Tabù!

La conduttrice ha spiegato ai suoi fan che con ogni probabilità avrà uno show tutto suo sulla tv di stato nella prossima stagione: “A novembre su Rai Due. Fino a che non parte non do nulla per certissimo, ma così dovrebbe essere”. Scongiuri e scaramanzie a parte, la trasmissione c’è. Non resta che attendere ulteriori dettagli.

Capitolo questioni private: in molti sapranno che Andrea è figlia di Walter Delogu e Titti Peverelli, due persone che hanno trascorso diverso tempo nella comunità di San Patrignano. E proprio a ‘Sampa’ si conobbero: lì Andrea ha passato i suoi primi anni di vita. Oggi Walter e Titti non stanno più assieme, “ma sono rimasti molto amici”, sottolinea la figlia.

Spazio anche alle questioni intime: quando le hanno domandato dell’attività di letto, ha risposto che se consenziente è sempre una “ottima risposta”. E le donne? Ne è mai stata attratta? “Certo, mi attraggono, è molto più raro ma mi è capitato”.

Chicche anche riguardanti il suo rapporto con i paparazzi, che è ottimo. Andrea spiega che, chi non vuole i fotografi attorno, non frequenta i posti dove si sa che ci sono gli obiettivi puntati. Certo, aggiunge, può succedere che si voglia andare proprio in una spiaggia o in un luogo in cui si è al corrente che ci saranno degli scatti. Lei, ad esempio, quando le è capitato di bazzicare in posti simili, si è prima messa d’accordo con i paparazzi, così da essere “presentabile”. “E sono stati carinissimi”, ha concluso.