Salemi basita, crisi Basciagoni, Farnesi sposo: 10 chicche di gossip

Giulia Salemi, “tu non ti masturbi?”. “No”. Giuseppe Cruciani è stato ospite al podcast Non lo faccio x moda e ha chiesto a bruciapelo alla conduttrice se si provoca piacere da sé ogni tanto. Lei, basita per domanda, ha negato per tre volte di praticare autoerotismo. Il vulcanico giornalista de La Zanzara non ha creduto alle proprie orecchie.

Fabrizio Corona, a Gurulandia, ha assicurato che tra Fedez e Chiara Ferragni, anche al tempo in cui erano marito e moglie, non c’è mai stato amore. L’ex re dei paparazzi, commentando poi la vicenda recente della rissa tra il rapper e Cristiano Iovino, ha dichiarato che il cantante è “diventato un bambino” spaesato da quando si è lasciato con l’ex. Ha aggiunto che “Fedez nel matrimonio è stato costretto dalla moglie ad essere una persona che non è”. Amen!

A proposito di Fedez, nei giorni scorsi è rimbalzata ovunque la notizia della frequentazione con la modella ventenne francese Garance Authié. Fulmineo il parere di Selvaggia Lucarelli secondo cui il rapper, ogni volta che si ficca in una situazione spinosa (in questo frangente il poc’anzi citato caso Iovino), cerca di spostare l’attenzione sfoderando la carta gossip.

Si sussurra che Sophie Codegoni e Alessandro Basciano siano di nuovo in crisi. Per la coppia sbocciata al GF Vip, montagne russe sentimentali, tanto per cambiare.

Chi invece va forte in amore è Antonino Spinalbese che è uscito definitivamente allo scoperto con la nuova fidanzata Ainhoa Foti Rodriguez. Sì, porta lo stesso cognome di Belen ma nulla c’azzecca con lei. Solo un caso di omonimia. La ragazza è una tatuatrice che vive a Milano.

Restando in tema ex di Belen, Stefano De Martino, sul cui conto si è mormorato di un presunto ritorno di fiamma con Gilda D’Ambrosio, ha fatto sapere di essere single “per legittima difesa”. Dunque no, nessun amore all’orizzonte.

Amore a gonfie vele invece per Roberto Farnesi che ha sposato alle Mauritius, con rito simbolico, la compagna Lucya Belcastro. I due stanno assieme da 10 anni e nel 2021 sono diventati genitori di Mia. Hanno ben 27 anni di distanza, ma la differenza d’età, hanno spiegato più volte, non è per loro assolutamente un problema.

Roberta Morise è diventata mamma per la prima volta il 24 maggio, ma ha deciso di dare la notizia una settimana dopo. Ci sono state complicazioni durante il parto: il peggio è ora alle spalle, fortunatamente. A breve il piccolo Gianmaria potrà essere portato a casa.

Ilary Blasi ha dato indicazioni ai suoi legali di accelerare le pratiche di separazione con Francesco Totti. mira a chiudere la faccenda entro l’autunno. Poi i due ex coniugi chiederanno il divorzio. Si mormora che non appena la questione sarà definitivamente sistemata, la conduttrice potrebbe decidere si sposare Bastian Muller.

Giovanni Angiolini ha parlato per la prima volta della relazione avuta due anni fa con Michelle Hunziker. Il medico ha avuto dolci parole per l’ex, definendola una grande donna. Perché è finita? Perché a detta di Angiolini sia lui stesso sia per conduttrice elvetica erano in un periodo della loro vita piuttosto complicato.