Fedez e Garance Authié in love: il commento ‘clinico’ della Lucarelli

Fedez allo scoperto con la ventenne modella francese Garance Authié. I due sono stati pizzicati mano nella mano domenica 27 maggio a Montecarlo, nel paddock del Gran Premio di Formula1. Insomma, non proprio un posto riservato. Evidentemente il rapper milanese se ne è fregato degli occhi indiscreti oppure voleva proprio far sapere a tutti della sua frequentazione romantica. Difficile credere che sia solo un’amicizia quella con la giovane transalpina, visto che si nota lui che le stringe la mano in maniera alquanto complice. Selvaggia Lucarelli, colei che ha fatto deflagrare giornalisticamente il Balocco-gate, ha commentato la vicenda, sostenendo che il cantante sa benissimo che mostrarsi in questo momento con una ‘lei’ ha una conseguenza mediatica di un certo tipo.

“Ormai non serve che ve lo dica: quando c’è un problema reputazionale, la soluzione (per il solito) è spostare l’attenzione e finire sui giornali per altro (beneficienza o gossip, che importa). Ed è qui che andrebbe ignorato. E invece”. Questo il commento ‘clinico’ di Selvaggia Lucarelli, in riferimento al gossip riguardante l’ex marito di Chiara Ferragni. La giornalista è certa che dietro alla vicenda relativa agli scatti con Garance Authié ci sia una ‘regia scientifica’ organizzata dallo stesso Fedez, il quale, come è arci noto, di recente è finito al centro di un caso inquietante: il pestaggio avvenuto a Milano di Cristiano Iovino, altro volto noto della cronaca rosa del Bel Paese (è lui il cosiddetto uomo “del caffè” con Ilary Blasi).

Fedez e la frequentazione con la modella francese

A far rimbalzare ovunque il gossip è stato il portale Very Inutil People che ha prima postato il video in cui si vedono Fedez e Garance mano nella mano a Montecarlo, e poi ha spiegato che la frequentazione proseguirebbe già da qualche settimana. Il portale esperto di gossip ha assicurato che i due piccioncini si sarebbero avvicinati a marzo. In quel periodo ci sarebbe stato il primo avvistamento a Courchevel. Poi sarebbero stati assieme a Parigi, a Miami, al Coachella e ora a Montecarlo.

Chi è Garance Authié

Bionda, occhi azzurri, alta un metro e ottanta (vi ricorda qualcuno?) e classe 2004, Garance Authié ha cominciato a lavorare nel mondo della moda quando aveva soltanto nove anni. Grande appassionata di danza ed equitazione, è iscritta alla IE Business School di Madrid, Università con specializzazione in management e finanza.