Roberta Morise è mamma: complicanze nel parto, “giorni tortuosi”

Roberta Morise, a 38 anni, è diventata mamma per la prima volta. Il neo papà è lo chef Enrico Bartolini. Per la conduttrice si tratta della prima maternità (il cuoco invece è già padre di tre frutti d’amore avuti dal precedente matrimonio). Ad annunciare la lieta notizia è stata la stessa Morise attraverso un post pubblicato sui suoi profili social. Il parto è avvenuto una settimana fa, più precisamente il 24 maggio. Secondo quanto riferito dalla showgirl calabrese, durante la nascita c’è stata qualche complicazione. Infatti suo figlio, chiamato Gianmaria, attualmente si trova ancora in ospedale. Il peggio, però, è alle spalle e a breve il piccolo potrà essere portato a casa da mamma e papà.

“Il 24 maggio è arrivato Gianmaria. I primi giorni sono stati tortuosi ma ora esplode dalla voglia di vivere. Lo portiamo a casa molto presto. Grazie ai medici per intuizione, talento e competenza“. Così Roberta Morise a corredo di uno scatto in cui ha immortalato il piedino del neonato. La conduttrice ha preferito non rivelare i dettagli del parto. Come poc’anzi accennato si intuisce però che ci sono stati dei problemi, fortunatamente superati. Non appena ha diffuso la notizia su Instagram, tanti fan e colleghi si sono congratulati per il dolce evento, augurandole il meglio.

Ora Bartolini e Roberta si apprestano a vivere un altro importante traguardo. Il prossimo agosto si sposeranno. Lui ha 7 anni in più di lei e già un matrimonio alle spalle. Nel mondo del food è una star: è lo chef italiano con il maggior numero di stelle Michelin, ben 12 (più una verde). Con la Morise è stato amore travolgente e a prima vista. In una recente intervista Bartolini ha spiegato che, quando ha conosciuto l’attuale compagna, ha compreso rapidamente di essersi innamorato nuovamente dopo il divorzio.

Roberta Morise, dopo aver vissuto una lunga storia d’amore con Carlo Conti giunta al capolinea nel 2011, ha poi avuto due relazioni. Una con l’ex tennista Potito Starace e l’altra con l’imprenditore Luca Tognola. Inoltre è finita sulle pagine dei magazine di cronaca rosa per dei presunti flirt con Ignazio Boschetto de Il Volo e con l’imprenditore Giulio Fratini. (oggi al fianco di Elisabetta Gregoraci). Dunque la conoscenza di Bartolini, un amore maturo e intenso.