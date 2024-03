Roberta Morise, data nozze: a celebrare un famoso giornalista

Roberta Morise è al settimo mese di gravidanza, Gianmaria nascerà a maggio. Ma ad agosto lei e Enrico Bartolini faranno un altro passo importante: si sposeranno.

La conduttrice, a Gente, ha rivelato che sono giunti a questa decisione dopo ben 3 proposte di matrimonio. La prima sul divano con un piatto di ceci in mano, la seconda in un ristorante e la terza nel locale dello chef a Dubai, davanti a tutti. Qui Roberta si è imbarazzata molto e non ha esitato ad accettare. Ha quindi rivelato che quando si sposeranno il bambino avrà 3 mesi.

Le nozze si svolgeranno nel posto dove si sono conosciuti, in Toscana, precisamente all’Andana. Sarà una cerimonia bucolica, immersa nelle campagne toscane. A celebrare le nozze ci sarà il giornalista e amico della Morise, Enrico Mentana. La festa coinvolgerà amici e parenti.

La scoperta della gravidanza

Roberta ha anche rivelato cos’è accaduto quando ha scoperto di essere incinta. In realtà si frequentava da un mesetto con Enrico, quando ha accompagnato sua sorella a fare una visita ginecologica, essendo all’ultimo mese di gravidanza. La Morise sapeva di avere difficoltà da questo punto di vista, tanto che i medici le avevano consigliato di congelare gli ovuli, ma non lo ha mai fatto.

Poi una volta lì, ha rivelato di avere un ritardo e la dottoressa l’ha voluta visitare. Dopodiché la sorprendente scoperta. Roberta è rimasta incredula, ma seppur si frequentasse da poco con Bartolini, non ha mai avuto dubbi sul fatto che lui fosse l’uomo giusto. Anche lo chef è stato davvero entusiasta alla notizia.

Il gender reveal

La scoperta del sesso del bambino è stata fatta in diretta da Caterina Balivo a La Volta Buona. Il 13 dicembre la coppia ha annunciato di aspettare un maschio che si chiamerà Gianmaria.

Con l’occasione Roberta ha parlato di questo amore nato con un colpo di fulmine. I due si sono trovati sin dal primo istante. Lui è uno chef stellato, tra i più riconosciuti al mondo. Inoltre Gianmaria non sarà il suo primo figlio, avendone già 3 da un matrimonio precedente.