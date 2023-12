Roberta Morise gravidanza: svelati in tv il sesso e il nome del bebè

Roberta Morise è incinta, ora è ufficiale. Non che ci fossero dubbi sulla questione visto che la conduttrice di Camper, di recente, è stata paparazzata con un pancione che non ha lasciato spazio ad alcun dubbio in merito al fatto che sia conducendo una gravidanza. La diretta interessata, però, non aveva ancora rilasciato alcuna dichiarazione sulla dolce attesa. Lo ha fatto in tv, su Rai Uno, il 13 dicembre, ospitata dalla collega Caterina Balivo a La Volta Buona. La calabrese showgirl, nel corso della chiacchierata, ha inoltre svelato il sesso e il nome del bebè che porta in grembo.

Sul portone di casa appenderà un fiocco azzurro. Con la Balivo ha infatti reso noto che aspetta un figlio maschio. Già scelto anche il nome: si chiamerà Gianmaria. Se il frutto d’amore fosse stato femmina sarebbe stato chiamato Mimì. La Morise ha raccontato di essere felice di diventare mamma e di aver trovato l’amore con la A maiuscola da quando ha iniziato a frequentare Enrico Bartolini, il suo compagno attuale nonché il futuro papà. Per lo chef non si tratta della prima paternità. Da precedente matrimonio ha infatti avuto tre figli.

Chi è Enrico Bartolini, il compagno di Roberta Morise

Bartolini, oltre ad essere considerato un fuoriclasse della cucina – basti pensare che è lo chef più stellato d’Italia, con ben 12 stelle Michelin in otto ristoranti diversi, e il secondo più titolato d’Europa – è anche conosciuto a livello televisivo. Al pubblico del piccolo schermo si è fatto conoscere per aver partecipato nel ruolo di giurato al programma Celebrity Chef, il cooking show in onda su 8 (il canale in chiaro di Sky) condotto da Alessandro Borghese.

Per quel che invece riguarda la Morise, in passato è finita molto spesso sulle pagine della cronaca rosa del Bel Paese per via della sua storia con Carlo Conti e a causa di diversi flirt, alcuni confermati altri no. Tempo fa, ad esempio, si sussurrò che visse una liaison con Eros Ramazzotti. Le è stata attribuita anche una frequentazione con il cantante de Il Volo Ignazio Boschetto.