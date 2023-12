Roberta Morise è incinta: anche il futuro neo papà è un volto tv noto

Roberta Morise, ex storica fidanzata di Carlo Conti e volto Rai, è incinta. Questo almeno è ciò che assicura Dagospia, che ha lanciato lo scoop sulla conduttrice di Camper. La donna, che ha alle spalle altre relazioni con dei personaggi famosi oltre a quella con Conti, aspetterebbe un bebè dall’attuale compagno, ossia il pluristellato chef Enrico Bartolini, anche lui noto sul piccolo schermo per essere la star di Celebrity Chef.

Dagospia ha inoltre aggiunto che oltre al figlio in arrivo, la coppia ha già anche programmato le nozze che si dovrebbero celebrare a fine agosto 2024. Che la relazione sia in ottima salute lo ha anche detto il diretto interessato di recente, vale a dire Bertolini, il quale, intervistato dal Corriera della Sera, ha spiegato il grande feeling trovato con la Morise.

“Ci siamo conosciuti tramite amici in comune e ha fatto tutto lei. Non sono abituato a una personalità così, e devo dire che mi diverte da matti. Alimenta un coinvolgimento emotivo insolito, unico”, ha spiegato il cuoco pazzo d’amore al quotidiano di via Solferino. Lo chef ha aggiunto che l’incontro con la showgirl è stato inaspettato e che grazie a lei ha riscoperto l’amore.

Enrico Bartolini: i tre figli dal precedente matrimonio

Lo chef, divorziato, ha già tre figli, avuti dal precedente matrimonio: Tommaso, 15 anni, studia al liceo linguistico; Giovanni, 10 anni, è un appassionato di calcio e tifa Atalanta; Vittoria, 8 anni a dicembre, è una bimba molto dolce ed il padre sostiene che faccia già ragionamenti da adulti nonostante la giovanissima età.

I flirt e gli amori celebri di Roberta Morise

Per quel che invece riguarda la Morise, in passato, oltre alla già citta love story con Carlo Conti, ha avuto diversi flirt con uomini celebri o chiacchierati dal gossip nostrano. Alcune di queste liaison sono state confermate altre no.

Giulio Fratini (attuale compagno di Elisabetta Gregoraci), Eros Ramazzotti, Giovanni Angiolini (ex GF, medico ed ex di Michelle Hunziker) e il cantante de Il Volo Ignazio Boschetto sono i personaggi per cui la conduttrice è finita più volte sulle pagine della cronaca rosa del Bel Paese. Ora il suo cuore ha trovato conforto e ristoro assieme in quello dello chef. Viva l’amore!