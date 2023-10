Roberta Morise ritrova l’amore con lo chef stellato: è passione

Roberta Morise ha ritrovato l’amore con lo chef stellato Enrico Bartolini. La notizia arriva dal nuovo numero del settimanale Chi, uscito in edicola questa mattina. La rivista diretta da Alfonso Signorini ha pubblicato varie foto della conduttrice televisiva insieme al cuoco, per le vie di Roma, mentre si scambiano baci e gesti d’affetto. Gli scatti fanno chiaramente pensare che sia tornato il sereno nella vita sentimentale della Morise.

Infatti, è possibile vederla sorridere tra le braccia di Bartolini, mentre passeggiano nella Capitale. La showgirl bacia con passione lo chef stellato. Secondo quanto riporta il settimanale, questa è una conoscenza che sarebbe nata di recente. Fino a qualche tempo fa, la conduttrice si dichiarava single. Ma ecco che ora dimostra di aver instaurato un certo feeling con Bartolini. Tenerezze, baci e abbracci fanno da contorno alla passeggiata romantica che li ha portati nel ristorante Pierluigi, nel pieno centro di Roma.

E anche nel locale dove si sono fermati per mangiare qualcosa, ecco che Morise e Bartolini si sono lasciati andati a scambi di effusioni. In questi scatti, è possibile vederli mentre si stringono le mani e si scambiano dei baci sulla fronte. Non è certo quando sia scoppiata la passione tra loro. Ciò che si pensa è che la conduttrice, quando con il programma Camper si è recata in Maremma, sia passata in uno dei ristoranti dello chef toscano. E qui sarebbe scattata la scintilla tra Roberta e lo chef che vanta il titolo dello più stellato d’Italia, secondo al mondo.

Roberta Morise: la vita sentimentale prima di Enrico Bartolini

La conduttrice, dal punto di vista professionale, si sta godendo un periodo roseo stando al timone di Camper su Rai 2, ottenendo anche degli ottimi ascolti. Per quanto riguarda l’aspetto sentimentale, l’ultima relazione di Roberta Morise sarebbe stata quella con Giulio Fratini, attuale compagno di Elisabetta Gregoraci. Dopo la fine di questa storia d’amore, la conduttrice ha scelto di pensare a sé, prestando maggiore attenzione ai suoi desideri legati al lavoro.

Enrico Bartolini, invece, ha sempre mantenuto privata la sua vita sentimentale. Infatti, non si sa chi sia la compagna dello chef, con la quale si è separato circa quattro anni fa. Il nuovo fidanzato della Morise, inoltre, ha tre figli.