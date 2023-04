Elisabetta Gregoraci è stata ospite oggi 16 aprile di Mara Venier a “Domenica In“. Presente nell’intervista anche il padre Mario, con cui ha condiviso un bellissimo momento di televisione. Ancora prima, però, la showgirl si è raccontata alla conduttrice in una chiacchierata a tu per tu, parlando della sua carriera, di suo figlio Nathan e del rapporto con Flavio Briatore. Inoltre, la ‘Zia Mara’ ha anche accennato al nuovo misterioso compagno della Gregoraci.

Elisabetta ha parlato della stretta relazione con il figlio Nathan Briatore, ormai tredicenne e in piena adolescenza. A tal proposito, Mara ha ricordato di quando la Gregoraci, mentre si trovava dentro la Casa del GF Vip, decise di abbandonare il gioco dopo tre mesi per poter tornare a stare vicino al figlio. Ai tempi, infatti, il reality fu improvvisamente allungato e la modella decise di non proseguire la sua avventura. “Alfonso ha cercato di convincermi quel periodo, ma io dovevo assolutamente tornare a casa da Nathan e trascorrere il Natale con lui”, ha dichiarato, facendo riferimento alle persuasioni del conduttore del reality, Alfonso Signorini.

Dopodiché, parlando di Nathan, non poteva che venir fuori il nome del papà, Flavio Briatore. Elisabetta ha ribadito quanto l’imprenditore sia un padre molto presente e come, loro tre, nonostante la separazione, continuino ad essere una famiglia. L’ex coppia si è separata più di cinque anni fa dopo ben 13 anni insieme. Ad oggi, sono riusciti ad instaurare una bellissima relazione, aldilà delle normali incomprensioni quotidiane. “Abbiamo delle giornate in cui non lo sopporto e ci mandiamo a quel paese, però poi in realtà viviamo molto in armonia”, ha detto.

Tuttavia, la presenza di un uomo come Flavio Briatore può essere sicuramente ingombrante nella vita di Elisabetta, la quale ha, infatti, ammesso di averne risentito anche nella costruzione di una nuova storia con un altro uomo. “Lui è un po’ geloso vero?”, le ha chiesto Mara. Al che, la showgirl è scoppiata a ridere e ha ammesso: “Non è facile. Quando arriva una persona accanto a me, giustamente si trova a condividere delle cose. Ma, se è una persona intelligente alcune cose le capisce”.

Spazio, poi, al presente amoroso di Elisabetta. Alla domanda della Venier sulla possibilità di risposarsi, la conduttrice è stata abbastanza categorica, escludendo la possibilità di un ritorno all’altare. A questo punto, la ‘Zia Mara’ non ha potuto fare a meno di parlare del nuovo compagno della Gregoraci, Giulio Fratini, con cui è stata più volte paparazzata.

“Ma tu un moroso ce l’hai. Ho visto foto a Parigi, a Dubai, adesso mi fa Santa Maria Goretti”, ha scherzato la padrona di casa. Ma, anche questa volta, l’ex vippona ha preferito tergiversare e non rispondere direttamente alla domanda. Nonostante la sua nuova storia con l’imprenditore sia ormai nota a tutti, la Gregoraci continua a non parlarne e a mantenere un’ala di mistero.