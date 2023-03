Oggi non è un giorno come tanti per Elisabetta Gregoraci, anzi è molto speciale e tanto importante. Un giorno che avrebbe voluto festeggiare come sempre e che invece la vita le ha imposto di celebrarlo in modo diverso. Oggi sarebbe stato il compleanno della mamma di Elisabetta Gregoraci, venuta a mancare un po’ di anni fa. Elisabetta era legatissima alla madre e lo è ancora, nonostante non possa più viverla in modo fisico. Un legame che la morte non è riuscito a spezzare e che vive e si rafforza nel ricordo della madre, che resta un punto di riferimento per le figlie e il marito.

Elisabetta ha dedicato un post su Instagram alla madre, pubblicando una loro foto insieme seguita da un’immagine in cui si legge “Mamma… I will never be the same without you”. Ovvero “Non sarò più la stessa senza te”. Lei aveva soltanto 17 anni quando la madre ha iniziato a lottare contro il tumore e se ne è andata nel 2011. EliGreg ne ha parlato spesso in tv, anche al Grande Fratello Vip come a Verissimo e in altre interviste. Che fossero unite da un legame speciale e profondo insomma è sempre stato evidente.

Nel giorno del suo compleanno, Elisabetta Gregoraci ha scritto una dedica alla madre. Lo ha fatto su Instagram, sotto alla foto, ed è una dedica piena d’amore. “4 Marzo Buon Compleanno Mamma”, così ha esordito nel post. E ha proseguito così: “Oggi è un giorno importante, sei nata tu, Il Mio Tutto. Mi manchi come l’aria e spero, anzi ne sono sicura, che ti staranno festeggiando come meriti”. Quindi ha aggiornato la mamma su come stanno crescendo i suoi nipotini.

“I tuoi nipotini sono sempre più belli. Nathan è diventato un gigante, i primi approcci con le ragazzine, non lo riconosceresti. Gabriel un bambino super sensibile, proprio come te. E poi c’è la piccola peste, Ginevra, la donnina di casa!”

Ha scritto qualche parola anche sulla sorella Marzia, descrivendola come una donna fortissima nonostante per loro resti “la piccola di casa”. E ha parlato anche del padre: “Sei stata il grande amore della sua vita!”. Non poteva non ricordare anche in questo giorno speciale quanto continuino ad amarla ogni giorno. “Sei il mio esempio, il mio punto di riferimento! Mi manchi Mamma! Ti amo tanto”, ha concluso così.

Sotto al post c’è una pioggia di cuori e di commenti di vicinanza a Elisabetta Gregoraci. Ci sono anche tante Vip che non hanno fatto mancare il loro affetto in questo giorno tanto importante. Tra i tanti nomi che hanno lasciato un cuore c’è Stefania Orlando, con la quale ha stretto un bel rapporto al GF Vip (cominciato male, ma finito benissimo). E ancora ci sono i commenti di Manila Nazzaro, Giulia Pauselli, Mara Venier, Valeria Graci, Eleonora Pedron e Cecilia Capriotti. Anche la sorella Marzia ha lasciato un commento: “Manchi come l’aria! Ti amiamo tanto mammina mia. Sei il nostro esempio e la nostra forza”.