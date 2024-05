Ilary Blasi accelera la separazione da Totti e si prepara a risposarsi

Ilary Blasi vuole mettere il turbo alla separazione dall’ex marito Francesco Totti. L’obbiettivo è chiudere la pratica entro l’autunno. Lo rende noto il quotidiano La Repubblica che spiega che la conduttrice Mediaset ha fatto richiesta di sentenza parziale di separazione. Punta cioè ad avere un verdetto che influisce sullo status di marito e moglie e, soprattutto, accelera la documentazione per arrivare al divorzio.

La scelta di formalizzare la fine del rapporto, spiega sempre il giornale diretto da Maurizio Molinari, è stata presa da Ilary qualche mese fa. La notizia, però, è stata resa pubblica soltanto nelle scorse ore. Il tribunale civile si esprimerà, molto probabilmente, entro l’autunno di quest’anno.

Nel frattempo va avanti la causa civile principale, quella relativa a tutte le altre questioni irrisolte tra i due ex coniugi, con Totti che mira a ridurre la cifra relativa all’assegno di mantenimento rispetto a quanto stabilito dalla decisione preliminare del giudice dell’aprile 2023. Venne messo nero su bianco che l’ex capitano della Roma dovesse versare 12.mila e 500 euro al mese più 40 mila euro all’anno per le rette scolastiche delle due figlie (pari al 75% del totale). L’ex calciatore spera di tagliare del 50% i versamenti.

Ilary Blasi e le voci sulle nozze con Bastian Muller

Secondo alcune voci, l’agire della Blasi improntato a concludere rapidamente la pratica che porterà al divorzio ha anche un’altra motivazione: il desiderio di sposarsi con Bastian Muller, l’imprenditore tedesco con cui fa coppia da tempo. La relazione appare più solida che mai e ben rodata.

Anche Totti si è rifatto una vita: ha stretto un ferreo legame con Noemi Bocchi. Si sussurra che la donna sia incinta e che anche in questo caso ci sia profumo di fiori d’arancio in vista. Resta però da risolvere la sopracitata e intricata vicenda relativa alla separazione. I prossimi mesi saranno cruciali per capire come andrà a finire l’intera faccenda e chi ne uscirà vincitore, casomai in simili questioni si possa parlare di trionfatori. In realtà, in questa storia favolistica tramutatasi in un incubo, non ha vinto nessuno. Tutti perdenti!