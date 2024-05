Francesco Totti di nuovo papà? Pancino di Noemi Bocchi e indizi

Francesco Totti e Noemi Bocchi sembrano fare sul serio. Dopo la fine dello storico matrimonio con Ilary Blasi, il capitano è davvero coinvolto nella love story con la flower designer romana. I due hanno intenzioni serie e sembra che all’orizzonte ci sia anche un matrimonio. La loro famiglia appare più unita che mai e cosa c’è di meglio che una gravidanza per suggellare l’amore?

Va tutto a gonfie vele tra Totti e la sua nuova compagna. Dalle foto che vediamo sul web, i due appaiono come la coppia perfetta e addirittura l’ex calciatore ha presenziato alla comunione del figlio di Noemi Bocchi, con tanto di foto pubblicate sul settimanale Chi.

Consolidata la relazione ormai da tempo, la coppia potrebbe sicuramente essere intenzionata ad allargare la loro famiglia. Già in passato, lo ricordiamo, erano stati diffusi alcuni rumors che vedevano la Bocchi incinta. A febbraio infatti, delle rotondità all’altezza dell’addome avevano fatto insospettire i fan dei due. Poi però, le voci si erano rivelate false. Ora, tutto ritorna in ballo.

Nel nuovo numero del settimanale Gente, in edicola da oggi, sono state pubblicate delle foto esclusive che riaccendono le ipotesi di una possibile gravidanza di Noemi.

Negli scatti vediamo la ragazza intenta a giocare a padel proprio insieme a Francesco Totti. I due, in tenuta sportiva, si allenano sul campo tra sorrisi e sguardi pieni di amore. Il dettaglio però, non può sfuggire. Dalla t-shirt extralarge indossata da Noemi infatti, si può scorgere quello che assomiglia proprio un pacino.

Anche se potrebbe essere una sorta di effetto ottico, c’è da dire che le foto sembrano parlare chiaro. In più, aggiunge il settimanale, durante i match giocati nell’allenamento, la Bocchi ha più volte avvicinato la mano alla pancia, come a proteggere il feto che porta in grembo.

Chissà allora che presto non avremo un annuncio ufficiale della dolce attesa che la coppia potrebbe star già affrontando. Annuncio che – come rivelato da Nuovo – potrebbe precedere quello delle nozze, sempre più possibili se consideriamo che il prossimo 31 maggio ci sarà la nuova udienza del processo per il divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi.