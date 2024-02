Noemi Bocchi incinta di Totti? Esplode il gossip, la foto del pancino

Esplode nuovamente il gossip su Francesco Totti (47 anni) e Noemi Bocchi (35 anni). Nelle scorse ore la coppia ha sfilato sul red carpet a Roma in occasione della premier del docufilm dedicato all’allenatore Marcello Lippi, “Adesso vinco io”. L’ex capitano della Roma e il ct furono tra i protagonisti assoluti della mitica vittoria dell’Italia al Mondiale in Germania nel 2006. Sul tappeto rosso Noemi si è presentata con un look extra lusso e piuttosto casual: un pantalone a vita alta, elegante e largo, un top in rete strass ricamato e griffato Prada (prezzo 2.600 euro), un cappotto scuro e una borsetta Chanel da qualche migliaio di euro.

I più attenti hanno notato un pancino sospetto sotto ai pantaloni a vita alta, sussurrando che non è da scartare l’ipotesi che la Bocchi sia in dolce attesa. Anche perché, ricorda chi segue attentamente la compagna di Totti, solitamente la donna ama sfoggiare outfit aderenti che valorizzano la sua invidiabile silhouette. La scelta di indossare dei capi più morbidi sul red carpet ha ulteriormente alimentato le voci di una sua presunta gravidanza che, al momento, non è stata né confermata né smentita.

La nuova vita di Francesco Totti dopo la separazione da Ilary Blasi

Dopo la separazione da Ilary Blasi, Totti ha ricominciato una nuova vita con Noemi Bocchi, con la quale si è concesso numerosi viaggi. A dir la verità la frequentazione con la 35enne è iniziata prima della conclusione ufficiale del matrimonio con la conduttrice Mediaset. Un dettaglio mica da poco e che pare diventerà materia per la vicenda giudiziaria dei due ex coniugi.

I legali di Totti e Ilary stanno infatti battagliando in tribunale su tale aspetto. Da una parte gli avvocati della Blasi che vogliono provare che Francesco sia stato il solo a tradire, dall’altra quelli dell’ex stella della Roma che sostengono che sia stata la presentatrice a mettere per prima le corna. In ballo c’è l’assegno di mantenimento. Al di là di chi l’avrà vinta, una cosa è certa: la favola matrimoniale si è trasformata in un incubo giudiziario, la love story non poteva finire peggio di così.