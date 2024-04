Francesco Totti e Noemi Bocchi: presto genitori? Tutte le novità

Prove di famiglia tra Francesco Totti e Noemi Bocchi! La coppia si è fatta ritrarre sulla copertina di Chi per un’occasione speciale e si vocifera che ci siano fiori d’arancio in vista.

Certo che ne è passata di acqua sotto i ponti da quando Noemi Bocchi era solo l’amante del Pupone!

All’inizio l’abbiamo conosciuta solo tramite voci di corridoio, per tutti era una ‘sfasciafamiglie’, visto che è a causa della sua relazione segreta con Totti che il matrimonio con Ilary Blasi è giunto al termine.

Il divorzio Totti-Blasi continua a essere sotto tutti i riflettori, ma i due ormai hanno preso strade diverse e ne sono ben contenti.

Ilary nei giorni scorsi ha portato il suo Bastian nel paesino d’origine della sua famiglia, così da fargli conoscere tutte le tradizioni del centro Italia.

E Totti e Noemi non sono da meno! Anzi, fanno uno step in più!

Totti-Bocchi presto genitori? La parola a Chi

La coppia è protagonista della copertina del magazine Chi, dal titolo ‘Siamo Già Una Famiglia’

Il figlio di Noemi ha festeggiato la sua Prima Comunione e quale occasione migliore per Totti per consolidare la relazione!

Ormai sono tre anni che lui e Noemi stanno insieme, i figli di entrambi ormai sono abituati alla presenza dei compagni dei genitori, tanto che nell’album della Prima Comunione del bambino, l’ex calciatore e la floral designer sembrano una vera e propria famiglia.

Che queste foto siano le prove generali per quelle del matrimonio? Non è escluso secondo Chi.

Ma non c’è solo il matrimonio tra i progetti futuri della coppia.

Infatti non più di qualche mese fa, Totti e Noemi erano stati beccati fuori da una clinica privata ed avevano in seguito sfilato su un red carpet in cui lei presentava un pancino sospetto.

Le indiscrezioni sulla gravidanza non sono state confermate, ma neanche smentite e a rafforzarle ci sarebbero le dichiarazioni dei due: infatti Francesco e la compagna hanno rivelato di voler diventare presto genitori.

Che questa occasione della Comunione del figlio di lei sia stato il terreno di prova per piazzare la basi per il matrimonio e costruire una famiglia?

Sui social continuano a essere massacrati.