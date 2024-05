Parla De Martino, verità su Gilda. Spinalbese ufficializza la fidanzata

Mormora il gossip. E tanto per cambiare nella rete della cronaca rosa sono finiti due ex di Belen Rodriguez, Stefano De Martino e Antonino Spinalbese. Sentimentalmente i due baldi e aitanti giovani stanno affrontando momenti totalmente differenti: lo spezzino ha ritrovato l’amore ed è uscito allo scoperto con la nuova fiamma Ainhoa Foti Rodriguez (evidentemente è destino che ci sia una Rodriguez nella sua vita), il conduttore campano invece, dopo essere stato accostato all‘ex Gilda D’ambrosio, ha fatto chiarezza sulla sua situazione sentimentale.

Stefano De Martino: “Sono single per legittima difesa”

Si parta da De Martino: di recente si è capito che il volto Rai e la D’Ambrosio hanno trascorso del tempo assieme. I due in passato si sono frequentati intimamente, da qui le voci relative a un presunto ritorno di fiamma. L’ex allievo di Maria De Filippi, rispondendo su Instagram ad alcuni fan, ha chiarito quanto segue: “Se sono single oggi? Sì, per legittima difesa”. Una risposta densa di ironia e che nasce da una battuta dell’amico Francesco Paolantoni. La cosa rilevante è però che il napoletano si è dichiarato libero da legami importanti. Con Gilda quindi c’è una bella amicizia, ma non una love story.

Inoltre De Martino ha spiegato perché sta rimuovendo alcuni suoi tatuaggi, tra cui quelli dedicati all’ex moglie Belen Rodriguez: “Tatuaggi che non mi rispecchiano più? Mi piacciono i tatuaggi, ma non mi piace portarli addosso. L’ho capito con il tempo e sto rimediando come posso”.

Antonino Spinalbese, è amore con Ainhoa Foti Rodriguez

Capitolo Antonino Spinalbese. Qualche settimana fa l’ex gieffino è stato paparazzato da Chi Magazine con Ainhoa Foti Rodriguez. Dei due non si è più saputo nulla fino a poche ore fa, quando lo stesso spezzino ha postato degli scatti in cui si è immortalato con la donna durante una vacanza in Svizzera. Di fatto si è trattato dell’ufficializzazione del rapporto; è la prima volta che lo spezzino, dopo la fine della relazione con Belen, si mostra con una ‘lei’.

Chi è Ainhoa Rodriguez? Si cominci con il dire che, nonostante il cognome, nulla ha a che fare con Belen. Classe 1998, è nata a Genova ed è una tatuatrice che vive a Milano dal 2017. Ha alle spalle delle esperienze come modella nel mondo della moda. Ha però preferito i tatuaggi alle passerelle. Su Instagram ama mostrare le sue creazioni artistiche e gode di buona popolarità.