Spinalbese ha una nuova fiamma: il curioso legame con Belen

Antonino Spinalbese è di nuovo impegnato. L’hair stylist è stato beccato dai fotografi di Chi in compagnia di una misteriosa ragazza, che sembrerebbe essere la sua nuova fiamma. I due sono stati visti mentre passeggiavano sotto braccio fuori da un locale, per poi prendere un tram e andare a cena a casa di lui. Da tempo, c’erano sospetti che l’ex vippone non fosse più libero. Durante le vacanze di Natale, infatti, era volato in Francia e in tanti credevano fosse in dolce compagnia. Ebbene, adesso, grazie al settimanale Chi è stato possibile dare un’identità alla nuova frequentazione di Spinalbese. Dunque, chi è esattamente questa famigerata ragazza?

Il suo nome è Ainhoa Foti Rodriguez, ha 25 anni e ed è una tatuatrice originaria di Genova. Insomma, un cognome abbastanza familiare per Antonino. Si tratta infatti dello stesso nome della sua ex compagna, nonché madre di sua figlia, Belen Rodriguez. Una curiosa coincidenza che unisce le due “donne” di Spinalbese, ma non l’unica. Difatti, Ainhoa lavora come tatuatrice nel rimonato studio Sir Edward Tattoo, nel quale sono soliti andare diversi personaggi dello spettacolo. Per citarne alcuni, Melissa Satta e Kevin Prince Boateng. E, tra le celebrità passate per il salone in passato troviamo proprio Spinalbese e Belen.

Nel 2021, Antonino si fece un tatuaggio dedicato all’ex fidanzata, esattamente nello stesso studio dove lavora la sua nuova fiamma. Il tattoo, intitolato “Amore e Psiche”, era un omaggio del parrucchiere alla sua passata relazione. Sarà proprio lì, probabilmente, che l’ex vippone e Ainhoa si sono conosciuti, per poi approfondire ultimamente la loro conoscenza. Al momento, non si sanno ulteriori dettagli su questa nuova frequentazione. Dunque, non è chiaro se i due facciano sul serio o meno.

Dopo la rottura con Belen, Spinalbese non ha mai ufficializzato nessuna relazione, bensì è stato protagonista solo di sporadici flirt. In questi due anni, ha infatti preferito dedicarsi alla figlia Luna Marì, spiegando di non sentirsi ancora pronto ad un nuovo amore. Dunque, chissà se sarà Ainhoa colei che farà finalmente perdere la testa al tenebroso parrucchiere.