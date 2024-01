Verissimo, Bruganelli: “Flirt con Spinalbese? Belen mi ha chiamata”

Belen Rodriguez inarrestabile. A quanto pare, anche Sonia Bruganelli sarebbe finita nel mirino della conduttrice argentina. Ma, si proceda con ordine. Ospite a Verissimo, Silvia Toffanin non ha potuto evitare di chiedere all’ex opinionista del GF Vip la verità sul presunto flirt con Antonino Spinalbese. Negli ultimi mesi, i due si sono mostrati spesso insieme, pubblicando foto complici e incontri di famiglia insieme ai rispettivi figli. Per questo, in tanti avevano ipotizzano che fosse nata una nuova storia d’amore. Tuttavia, nel salotto di Verissimo, la Bruganelli ha smentito categoricamente il gossip. Non solo, parlando proprio del parrucchiere, Sonia ha rivelato un dettaglio inedito riguardante l’ex compagna di lui, Belen Rodriguez.

“Non sto con Antonino Spinalbese, potrei essere la mamma. Purtroppo non stiamo insieme. Ma, ho rischiato di essere uno dei nomi di Belen. Lei l’ha pensato e mi ha anche chiamato”, ha detto la Bruganelli. Completamente basita, Silvia ha chiesto ironicamente se Belen le avesse chiesto informazioni su Antonino o sull’ex marito, Stefano De Martino. Al che, Sonia ha spiegato di essere stata contattata dall’argentina proprio a Natale, ritrovandosi costretta a spiegare la natura del suo rapporto con l’ex vippone:

Mi ha telefonata a Natale per farmi gli auguri e mi ha chiesto delle cose. Le ho detto che conosco la figlia, ma nulla di più. La cosa finisce lì. Ha cercato una solidarietà femminile, ma non potevo aiutarla. Non ero del gruppo.

Ricordiamo, inoltre, che lo scontro tra Antonino e Belen risale proprio al periodo natalizio. Per l’esattezza, lo scorso 26 dicembre, Belen ha deciso di attaccare pubblicamente il padre di sua figlia a causa dei gossip usciti proprio sull’affidamento della piccola Luna Marì per le feste. Da lì, sono seguiti una serie di botta e risposta social e la conduttrice ha anche affermato di voler affrontare la questione in tribunale.

Tuttavia, pare che gli animi tra i due si siano calmati. Recentemente, Spinalbese avrebbe regalato dei fiori alla Rodriguez come un segnale di distensione per il bene della loro figlia. Un gesto che Belen avrebbe apprezzato molto, dato che ha condiviso una foto proprio del bouquet di Tulipani datole dall’ex fidanzato. A questo punto, però, chissà come reagirà alla bomba lanciata da Sonia Bruganelli: la rivelazione dell’ex moglie di Paolo Bonolis rovinerà la ritrovata pace con Antonino? Chissà…