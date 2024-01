Belen-Spinalbese: è tregua? Il gesto di lui che non sfugge ai fan

A quanto pare gli animi tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese si sono calmati. A segnalarlo è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano, che nelle ultime ore ha postato una serie di stories sul suo profilo Instagram nelle quali ha parlato di un dolce gesto dell’ex parrucchiere nei confronti della showgirl argentina. A questo punto la domanda è d’obbligo: che i due abbiamo finalmente fatto pace dopo la furiosa litigata dello scorso Natale circa la gestione della figlia Luna Marì?

Il gesto di Spinalbese verso Belen Rodriguez

È stato un piccolo, e agli occhi di tanti apparentemente insignificante, dettaglio sulle stories Instagram dei due diretti interessati a insospettire i fans e a dare il via a tutta una serie di ipotesi circa gli attuali rapporti tra Belen e l’ex compagno. Non sono infatti lontani i giorni nei quali i due si sono letteralmente attaccati sui social per la gestione della figlia, Luna Mari, nel periodo delle festività natalizie, con Spinalbese che accusava la showgirl di aver deciso di portare con se la figlia in Argentina senza il suo consenso.

A quanto pare però, come anticipato, nelle ultime ore è finalmente arrivato un segnale di distensione. In molti hanno infatti notato che nelle stories Instagram dell’ex parrucchiere è apparsa la fotografia di un fiorario e, solo poche ore dopo, la stessa Belen ha postato l’immagine di un bouquet di Tulipani. Collegando i due indizi si va in una sola direzione: i fiori sono un regalo di Spinalbene, recapitato al fine di scusarsi per l’atteggiamento aggressivo tenuto nei confronti della madre di sua figlia nelle scorse settimane e riportare la pace, anche per il bene della stessa Luna Mari.

La segnalazione di Deianira Marzano

Una conclusione alla quale è arrivata anche la stessa Deianira Marzano che, come anticipato, ha pubblicato proprio ieri sera nelle sue Instagram stories la segnalazione di una sua follower. L’utente ha affermato proprio di aver visto personalmente Antonino mentre comprava dei fiori e stazionava proprio davanti a un banco di tulipani.

Al momento però non vi sono certezze che il bouquet sia proprio opera di Spinalbese. Il mistero si infittisce: si sarà trattato solo di una coincidenza e i tulipani gialli sono in realtà un regalo di Elio Lorenzoni, attuale compagno di Belen, oppure Spinalbese ha davvero capitolato? A far pendere l’ago della bilancia nella direzione di Spinalbese ci sarebbe anche un altro dettaglio: il tulipano è notoriamente simbolo di tenerezza e perdono; quale modo migliore per chiedere scusa?

Solo il tempo potrà chiarire la situazione e non resta da are altro che attendere per ulteriori sviluppi sulla vicenda.