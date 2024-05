Roberto Farnesi si è sposato con Lucya Belcastro: tutti i dettagli

Roberto Farnesi e Lucya Belcastro si sono sposati in una location da favola, innanzi al tramonto irresistibile dell’isola Mauritius, dove stanno trascorrendo una vacanza ultra romantica. L’attore de Il Paradiso delle Signore e la sua dolce metà hanno voluto dare ulteriore importanza alla loro relazione, sbocciata 10 anni fa e coronata dall’arrivo della loro figlia nel 2021 (la piccola è stata chiamata Mia). Naturalmente il rito simbolico con cui si sono uniti nell’arcipelago incastonato nell’oceano Indiano non ha valore a livello legale; è però un gesto che conta parecchio a livello simbolico.

Abiti bianchi, una spiaggia fiabesca e i colori mozzafiato di un tramonto da sogno: questo il leitmotiv delle nozze dell’interprete e di Lucya. “Questo viaggio è stato soprattutto l’occasione per celebrare in un modo speciale il nostro amore: ci siamo scambiati le promesse in spiaggia, vestiti di bianco, davanti a un tramonto da sogno”, ha spiegato Farnesi al settimanale Diva e Donna. Quindi ha aggiunto: “Un rito simbolico emozionante che darà di sicuro nuova linfa al nostro rapporto”.

L’attore e la Belcastro hanno iniziato a frequentarsi nel 2014. “Una storia così lunga per me è stata un’utopia. Non ci avrei mai pensato né creduto. Ho trovato la donna della mia vita”, ha riferito la star de Il paradiso delle Signore, sempre a Diva e Donna. Il viaggio alle Mauritius è stato il primo di coppia da quando è venuta alla luce la piccola Mia. “È stata dura staccarsi dalla nostra Mia, soprattutto i primi giorni, sia per noi che per la crescita della bambina”, hanno raccontato i neo sposi.

Chi è Lucya Belcastro, la moglie di Roberto Farnesi

Farnesi e Lucy hanno 27 anni di differenza. Lui è un classe 1969, lei è nata nel 1996. Quando si sono conosciuti lei era da poco maggiorenne. Nata a Montevarchi (Arezzo), la giovane si è laureata in lingue e lavora come impiegata per il commercio estero in una ditta di divani. Naturalmente quando si venne a sapere della love story, l’attore fu criticato per via della differenza di età con la compagna. A tali critiche rispose così

“Molti colleghi hanno fidanzate o mogli molto più giovani, ma solo io ricevo delle critiche. Forse perché ne ho avuta più di una, ma è un caso: non sono certo andato a cercarle all’uscita di un liceo. Ho avuto anche compagne della mia età o più grandi di me. Non ho mai scartato a priori una persona in base all’età: quando una donna mi piace non le chiedo la carta d’identità, agisco d’istinto”.

Il Paradiso delle Signore, Farnesi sempre protagonista

Farnesi continuerà ad essere protagonista della popolare fiction anche nella prossima stagione nei panni del commendatore Umberto Guarnieri. Di recente ha inoltre rivelato che non esclude un ritorno nella serie tv di Alessandro Tersigni nel ruolo di Vittorio Conti. Quest’ultimo ha preso la decisione di lasciare il progetto, spiegando di volersi dedicare a nuove sfide professionali. Farnesi, nelle scorse ore, ha postato uno scatto in compagnia dell’amico e collega. “Si ricomincia con grande gioia e un velo di tristezza, perché oltre che un professionista manca un amico”, ha scritto Roberto Farnesi che ha aggiunto: “Come si dice: the show must go on…ma anche: never say never”. Quel mai dire mai ha lasciato aperto uno spiraglio a un eventuale ritorno sul set di Tersigni.