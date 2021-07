Rosmello addio, revolution UeD, Bertè operata: le 10 news della settimana

Belen è diventata mamma bis e Luna Mari è già una star social. Sorprendentemente sotto a un post che ha celebrato la nascita della piccola si è fatto vivo anche Stefano De Martino con un like. Auguri affettuosi anche da parte di Fabrizio Corona. Intanto è scoppiato il ‘caso ospedale di Padova’. Ma davvero è stato bloccato un intero reparto per il parto della showgirl?

Dramma nel mondo del cinema: Libero De Rienzo stroncato da un infarto a 44 anni. I colleghi distrutti e increduli: tra i più scioccati Vanessa Incontrada e Marco Bocci.

Bagarre tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò: tutta colpa di un bacio consumatosi nel corso di uno shooting fotografico. Addio alle Rosmello… Una domanda sorge spontanea: ma ci sono o ci fanno?

Si sussurra che Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro siano in dolce attesa: la notizia potrebbe trovare a breve conferma…

Bernardeschi e Veronica Ciardi sposi due giorni dopo la vittoria azzurra a Euro 2020. La coppia ha detto sì nel Duomo di Carrara, cittadina in cui è nato il calciatore. Non sono mancate le polemiche: Sarah Nile, ex amica di Veronica, ha attaccato a muso duro la neo sposa per non averla invitata al matrimonio.

Fiori d’arancio anche per Marco Verratti e Jessica Aimi: la coppia è convolata a nozze in quei di Parigi, dove il calciatore italiano gioca da qualche anno vestendo la casacca del Psg. Auguri!

Maria De Filippi si è scocciata di avere tronisti che pensano più ai selfie e a sfondare sui social piuttosto che alle dinamiche sentimentali proposte da Uomini e Donne. Intervistata dal magazine Oggi ha promesso una rivoluzione nella scelta degli aspiranti allo scranno più famoso della tv italiana. Riuscirà nell’impresa?

A proposito di UeD, Samantha Curcio e Alessio Cennicola non sono più una coppia. Ad ufficializzare la rottura ci ha pensato la diretta interessata. Tutto molto prevedibile.

Loredana Bertè dovrà operarsi nei prossimi giorni: il suo staff ha annunciato che la prima data del tour slitterà. Mistero sui “malesseri fisici” della cantante.

Eros Ramazzotti pizzicato a Mykonos con la giovanissima Marta. “Solo una amica”, ha detto scocciato il cantante.