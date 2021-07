Uomini e Donne, parla Samantha Curcio: “Perché con Alessio è finita”

Samantha Curcio e Alessio Cennicola di Uomini e Donne non sono più una coppia. La notizia, più che prevedibile visti gli ultimi sviluppi della relazione, l’ha data la stessa Curcio, attraverso un post pubblicato su Instagram all’alba di domenica 18 luglio. Una confessione fiume in cui ha spiegato dettagliatamente la situazione che ha portato la love story a spegnersi rapidamente.

“Scrivo a quest’ora perché è come se mi sentissi “al riparo”, perché vi immagino tutti a dormire, perché questo “mondo” virtuale, in questa circostanza mi fa molta paura, sono una ragazza normale con una vita normale”. Esordisce così Samantha, aggiungendo di non aver mai creduto di ritrovarsi a mettere nero su bianco simili parole. E invece la vita è “imprevedibile”.

Quindi le cause della rottura: “Non riesco a stare in una relazione in cui manca il bacio del buongiorno ed anche quello della buonanotte. Non riesco a stare in una relazione in cui manca il dialogo, in cui non ci sono abbracci o attenzioni di nessuna natura. Non riesco a rimanere se i pianti superano di gran lunga i sorrisi”.

E ancora: “Non riesco a stare ad aspettare, perché credo che l’amore forte vada contro qualsiasi legge naturale, credo annulli qualsiasi forma di orgoglio o di egoismo”. Evidentemente la Curcio lamenta una non presenza nel rapporto da parte del giovane romano. E infatti, nel passaggio successivo, afferma che “fin quando le discoteche saranno più importanti di me, io non saprò rimanere”.

L’ex volto di UeD fa anche mea culpa, ammettendo di aver superato il limite in alcune situazioni: “Ho giudicato ed offeso la vita di Alessio, in un momento di forte rabbia, l’ho bloccato su qualsiasi tecnologia, presa dall’impulso, dal dolore, dalla disperazione. Ho detto cose che non pensavo pur di gridare aiuto, nel mio modo più sbagliato. Io ho sbagliato questo, sicuramente“.

E infatti, pochi giorni fa, Samantha e Alessio hanno smesso repentinamente e reciprocamente di seguirsi sui social. Un fatto che si è consumato dopo che sono uscite delle foto che hanno ritratto Cennicola a Villa Borghese, abbracciato con un’altra donna. All’uscita degli scatti la Curcio ha preso la questione di petto, chiarendo con il compagno e con la ragazza che è stata immortalata con lui.

In particolare Samantha disse che quella foto non era sicuramente un bello sponsor per la sua relazione; dall’altra parte, però, sottolineava di aver ricevuto assolute garanzie che non si fosse consumato un tradimento e che la donna era una amica di vecchia data di Alessio. E, nell’ufficializzare la rottura, la Curcio torna anche su quell’episodio:

“Seppur mi sia interrogata all’infinito sui miei sbagli. Ho anche sbagliato a rimanere più del dovuto, in silenzio, da più di 10 giorni. ‘Quelle foto’ sono state una goccia in mezzo ad un mare pieno di incomprensione, intolleranza, nervosismo, competizione, non amore. Siamo due persone totalmente opposte, con trascorsi e modi di vivere troppo diversi”.

“Quelle foto” non sono quindi state il motivo principale dell’addio. Sono però state il detonatore per mandare gambe all’aria la relazione. Da quando sono emerse, ha sempre spiegato Samantha, non ha più visto Alessio. Di comune accordo si erano presi del tempo per riflettere e pensare. Ma c’è un ma. Di recente si è vista una foto sui social che ha fatto credere altro. Anche a questo c’è una spiegazione:

“Stasera sono crollata in maniera irretroattiva. Ho messo una ‘finta’ foto su Instagram ripescata dall’archivio per far sembrare che fossi uscita, per nascondere l’ennesima serata a casa, per cercare di ‘difendermi’, per fare quella che in amore fugge, per farsi amare. A 30 anni è troppo patetico”.

La giovane narra poi che le era stato chiesto di aspettare fino a lunedì per rendere pubblica la fine della love story. Tuttavia, d’istinto, non è riuscita a mantenere la parola data e con ventiquattro ore di anticipo ha vuotato il sacco: “Ma io non resistevo già dopo due ore. Non riesco a rimandare un confronto così importante, per così tanto tempo. Ho sperato fino ad un minuto fa di salvare il mio amore, solo ora capisco che l’amore per me stessa deve essere più forte dell’amore per un uomo, a meno che quell’uomo non sia nostro padre (ho fatto troppa terapia negli ultimi anni per tradirmi così)”.

Infine la richiesta ai fan, ai quali la Curcio chiede di non scagliarsi contro nessuno perché non ci sono “né vittime né carnefici” ma soltanto due persone “sofferenti e perdenti“: “Non mi va di scendere nei dettagli perché non mi fa sentire meglio screditare gli altri, io ad Alessio auguro ogni bene. Vi chiedo solo di avere rispetto di una donna innamorata che ha voluto sognare la sua favola, non tutte le favole, però, hanno un lieto fine. Con immenso dolore, vostra Sam”.