Uomini e Donne, Samantha e Alessio al capolinea: il gesto reciproco

Samantha Curcio e Alessio Cennicola, protagonisti dell’ultima stagione di Uomini e Donne, si sarebbero lasciati. La notizia, se confermata, non giungerebbe del tutto inaspettata. Pochi giorni fa la Curcio ammetteva che la relazione stava attraversando una forte crisi. La giovane si è espressa dopo che è divampato un gossip rovente su Cennicola che è stato sorpreso nella Capitale, in zona Villa Borghese, abbracciato a un’altra ragazza. Un fatto su cui Samantha ha provato a fare subito chiarezza, scoprendo che si trattava di un’amica di vecchia data del suo compagno e puntualizzando che non c’è stato alcun tradimento. Dall’altro lato ha rimarcato che uno scatto del genere non le faceva certo piacere, ammettendo la crisi, cominciata ben prima della paparazzata.

Nelle scorse ore, come rilevato da Amedeo Venza, la Curcio e Cennicola hanno smesso reciprocamente di seguirsi su Instagram. Un gesto che sa molto di capolinea sentimentale. Difficile immaginare un altro scenario. Nelle prossime ore, con ogni probabilità, i due ex volti di Uomini e Donne chiariranno i loro rapporti, informando i fan del scelte prese. Tutto fa comunque pensare che la love story sia giunta su un binario morto.

Uomini e Donne, Alessio e Samantha non sarebbero riusciti a superare la crisi

Pochi giorni fa, con delle Stories, Samantha raccontava che con Alessio c’erano “problemi”. Lo spiegava nel negare di essere stata tradita e nel sottolineare che quegli “altri problemi” non dipendevano da frequentazioni ‘clandestine’ da parte dell’ex corteggiatore romano. Evidentemente qualcosa nel rapporto si è rotto nelle ultime settimane. Soltanto a fine maggio la coppia, intervistata da Uomini e Donne Magazine, confidava di vivere un amore da favola e di essere affiatatissima.

Non solo: Samantha affermava persino che le sembrava di conoscere Cennicola da una vita, rimarcando la forte intesa che era venuta a crearsi nella relazione. Un’intesa che è andata via via ad affievolirsi con il passare delle settimane e con l’arrivo del periodo estivo. Oggi Alessio e la Curcio sembrano essere più distanti che mai: difficile pensare che ci sia spazio per ricucire.