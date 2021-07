Veronica Ciardi: la reazione dopo lo sfogo di Sarah Nile

Dopo il durissimo sfogo di Sarah Nile a causa del mancato invito al matrimonio dell’amica Veronica con il calciatore della nazionale Federico Bernardeschi, arriva puntuale la reazione della Ciardi. Un matrimonio di cui si parlava da più di un mese e che è avvenuto a poche ore di distanza dalla vittoria degli Europei 2020 da parte della Nazionale degli Azzurri.

Alle nozze erano presenti un centinaio di persone. Ma tra i tanti si è notata l’assenza di un volto molto noto, che in tanti si aspettavano potesse essere presente. Di chi stiamo parlando? Dell’ex gieffina Sarah Nile. Entrambe sono state protagoniste del Grande Fratello 10.

Durante la permanenza nella casa di Cinecittà, Veronica e Sarah hanno dato vita ad una splendida amicizia. In tanti ricorderanno anche il loro bacio saffico. Nelle scorse ore la Nile ha condiviso sul suo account ufficiale Instagram delle stories, dove ha parlato anche della sua assenza alle nozze della Ciardi con Bernardeschi.

Come la stessa Nile ha detto, negli ultimi 11 anni ci sono stati numerosi alti e bassi nel loro rapporto. Purtroppo le due ex gieffine – a detta di Sarah – hanno due modi di vivere e di pensare completamente diversi. In tutti questi anni sembra che l’ex gieffina abbia sempre cercato di giustificare, ma ora le cose sono cambiate.

Le parole della Nile hanno portato però lady Bernardeschi ad una reazione. La Ciardi ha preferito agire in maniera drastica, piuttosto che affidare ai social un commento o una spiegazione. Ed ecco che come un fulmine a ciel sereno è arrivato il defollow.

Probabilmente le due si sono parlate in privato, prima della reazione della Ciardi. Chissà al momento però non è dato saperlo. Da segnalare anche il fatto che la Nile non ha mai seguito Veronica sui social. Il gesto della moglie di Bernardeschi non è passato inosservato agli utenti più attenti dei social network.

La loro amicizia al Grande Fratello aveva fatto anche molto discutere. In tanti sperano ora che la loro amicizia possa nuovamente ritornare come prima.