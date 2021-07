Sarah Nile: perché non era al matrimonio di Veronica Ciardi e Bernardeschi

Sarah Nile e Veronica Ciardi hanno scritto una pagina importante della storia della televisione italiana, se così possiamo dire. Le due ex gieffine sono molto note al pubblico, maschile e lesbo in particolare, per un chiacchieratissimo bacio saffico andato in onda senza particolari censure davanti agli occhi delle telecamere del GF10.

Chi non ha la memoria corta ricorderà anche che, al di là del siparietto, Veronica Ciardi e Sarah Nile, all’interno della casa più spiata d’Italia, avevano dato il via ad una splendida amicizia. Un rapporto che, a quanto pare, si è spezzato proprio di recente. E a dare l’annuncio della fine di questo idillio al femminile è stata proprio Sarah Nile via Instagram Stories.

Sarah Nile svela il motivo per cui non era al matrimonio di Veronica Ciardi e Federico Bernardeschi

Facciamo un passetto indietro. Il 13 luglio, l’ormai ex amica della Nile è convolata a nozze con Federico Bernardeschi, uno dei calciatori della Nazionale fresca vincitrice di Euro 2020. Nella stessa occasione, inoltre, il calciatore e la moglie hanno anche battezzato le due loro figlie, Deva e Lena.

Gli appassionati di gossip, in ogni caso, non hanno potuto fare a meno di notare l’assenza, ingiustificata, proprio della storica amica di Veronica Ciardi. Per fugare ogni dubbio, e per lanciare una frecciatina neanche troppo velata alla Ciardi, Sarah Nile ha dunque messo mano alle sue IG Stories dove ha fatto chiarezza su quanto accaduto.

Perché, dunque, Sarah Nile non è stata invitata al matrimonio? La risposta è che nessuno ne ha idea, nemmeno la diretta interessata, alla quale è stato dato il benservito su Whatsapp. L’influencer ha condiviso via Stories un recente scambio con la Ciardi, che a quanto sembra l’ha “scaricata” con un lungo messaggio vocale.

Ecco quello che ha scritto la Nile:

In molti mi state chiedendo pubblicamente e in privato il motivo per cui oggi non partecipo al matrimonio di Veronica. [..] In questi 11 anni ci sono stati tanti alti e bassi tenuti insieme da un filo che fino ad oggi almeno in parte mia non si era mai spezzato. Lei è e rimarrà una persona speciale per me ma abbiamo due modi di vivere e di pensare completamente opposti.

Sarah Nile ha poi aggiunto:

Ho sempre protetto, ho sempre tentato di capire, ho sempre sorvolato, ho sempre rispettato. Oggi ci sono io, la mia famiglia e il mio benessere che sono le cose più importanti. Vorrei solo cose belle ed evitare dispiaceri inutili. Per tutto questo e molto altro, metto un punto e mi fermo qui.

Le parole di Veronica Ciardi sono state tanto dure da spingere la sua ormai ex amica del cuore a chiudere definitivamente i rapporti con lei affinché, testuali parole, non le possa più recare dolore gratuito.

Un vero peccato, visto e considerato che come sottolineato dalla Nile il rapporto fra le due durava, fra alti e bassi, da ben 11 anni.