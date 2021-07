“Clizia Incorvaia è davvero incinta?” Parla Eleonora Giorgi, rivelazioni

Eleonora Giorgi, intervistata da Roberta Capua a Estate in Diretta (Rai Uno), si è confidata a ruota libera, rivelando alcuni aneddoti interessanti riguardanti Victoria De Angelis dei Maneskin e suo figlio Paolo Ciavarro, attualmente fidanzato con Clizia Incorvaia (la coppia è sbocciata nel corso del Grande Fratello Vip 4).

Inizialmente, vista anche l’euforia per la vittoria di Euro 2020 da parte della nazionale azzurra, ha ricordato che da adolescente il figlio era una grande promessa del calcio, tanto che arrivò a sostenere un provino al Manchester City quando il club inglese era allenato da Roberto Mancini.

“Florenzi era una riserva di Paolo. Poi si è rotto un tendine e si è molto demoralizzato. Ci vuole molto carattere e disciplina nella vita. Mi è dispiaciuto perché mi dispiace quando uno lascia andare un proprio talento”, ha detto Eleonora in merito alle qualità calcistiche dell’ex gieffino.

Spazio poi ai Maneskin, altre figure italiane che stanno mietendo successi a livello globale. La Giorgi ha spiegato che fin dalla loro prima apparizione in tv aveva capito il potenziale della band romana: “Come li ho visti la prima volta ho detto: “Pazzeschi”. Che Cultura! Sanno tutto questi ragazzi. Il fatto è che c’è anche il sangue straniero in Vicky (Victoria De Angelis, la bassista del gruppo, ndr)… E poi Damiano ha una voce stupenda”.

A questo punto arriva anche una pillola dal sapore gossipparo. “Poi loro mi snobbano – ha raccontato sorridendo – perché tre anni fa Paolo era a una manifestazione con loro. Gli ho detto: “Corri, vai là. Vai a dirgli che sono pazza di loro (mima un gesto, riferito al gruppo, di spassoso snobismo)… Pare che però, poi, Vicky sia stata carina con Paolo”. Cosa sarà mai successo? Mistero!

Roberta Capua ha poi provato a capire qualcosa di più su uno dei gossip del momento: negli ultimi giorni si è mormorato che Clizia Incorvaia sia rimasta incinta. Vorrebbe naturalmente dire che la Giorgi diventerebbe nonna a breve. Nella fattispecie qualcuno ha sussurrato che in questo momento la coppia nata al GF Vip sia già a conoscenza della cicogna in volo e che stia aspettando soltanto il giorno opportuno per rendere pubblica la notizia. Cosa c’è di vero?

“Sono innamoratissimi. Ci siamo per la gravidanza? Secondo me arriveranno insieme”, ha risposto l’attrice, riferendosi a eventuali nipoti portati da Paolo e Andrea, ossia l’altro suo figlio. Insomma, Eleonora ha dribblato elegantemente il quesito, preferendo non confermare lo ‘spiffero’ rosa. Dall’altra parte si è pure ben guardata dal dare una smentita. Che davvero Clizia sia in dolce attesa?

Si ricorda che Paolo ha 29 anni ed è nato dalla relazione che Eleonora visse con l’attore Massimo Ciavarro. Andrea ne ha invece 41 ed è frutto del matrimonio che la Giorgi condivise con Angelo Rizzoli.