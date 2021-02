Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, un anno insieme: la dedica di lei

La storia d’amore tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro oggi ha raggiunto un importante traguardo: un anno di relazione. Un anno fatto di sorrisi, complicità, affetto e stima reciproca. E a testimoniarlo sono le innumerevoli foto e video che la Incorvaia ha pubblicato nelle storie del sul suo profilo Instagram per celebrare il loro legame indissolubile.

La relazione tra Clizia e Paolo, nata sotto le telecamere del Grande Fratello Vip, ha fatto sognare i più romantici. Lei veniva da una storia tormentata con il padre di sua figlia Nina, Francesco Sarcina. E lui con il suo animo buono ha saputo conquistare la bella influencer bionda. E proprio la sua gentilezza, il suo atteggiamento da gentiluomo ha fatto innamorare Clizia. Tra loro le cose vanno a gonfie vele. Anche con la suocera, Eleonora Giorgi, che stravede per la fidanzata del figlio.

Clizia si è sempre detta felicissima e innamoratissima del suo Paolo. Proprio per questo motivo ha pubblicato sul suo feed Instagram un video con tutti i momenti più belli e sereni. Nella didascalia accanto ha voluto “gridare” a tutta la comunità del social network il suo amore per il fidanzato che ha portato tanta serenità nella sua vita. Nei mesi seguenti un anello sospetto aveva fatto emozionare i fan. Oggi, invece, lo fanno le parole di Clizia.

La bella bionda influencer nella didascalia accanto al video ha voluto sottolineare come il loro amore sia riuscito ad andare oltre le chiacchiere e i pregiudizi. Infatti, come spesso succede, molti persone pensavano che una volta fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip la loro relazione non sarebbe proseguita. Inoltre, Clizia Incorvaia ha voluto ricordare l’unicità del loro amore e come, molto probabilmente, fosse destino che si incontrassero.

Oltre ai tanti commenti dei fan che hanno fatto gli auguri alla coppia, non è mancato il commento del diretto interessato. Appunto Paolo Ciavarro. Il figlio di Eleonora Giorgi ha risposto alla dedica della sua fidanzata con un commento diretto e di poche parole ma colmo di romanticismo: “E siamo solo all’inizio.. abbiamo una vita davanti a noi!!Ti amo”.

Un segno che sicuramente l’amore tra Paolo e Clizia è vero e che la convivenza non ha fatto altro che rendere ancora più forte il loro legame.