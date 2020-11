Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, arriva l’anello: la coppia fa sognare

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro emozionano i fan con un momento speciale! Ebbene la coppia, nata all’interno della Casa del GF Vip, sta festeggiando i primi 9 mesi d’amore. Sul suo profilo ufficiale di Instagram, Clizia sorprende tutti e pubblica una foto dove è ben visibile un anello! Una promessa quella che si fanno i due giovani innamorati. Hanno più volte parlato del loro desiderio di diventare marito e moglie. Nei loro progetti, infatti, c’è proprio il matrimonio e questo sembra rappresentare il primo passo per vivere il loro sogno.

“È una promessa”, scrive Clizia sotto la foto che ritrae come protagonista il meraviglioso anello. Non tardano ad arrivare i commenti dei sostenitori di questa coppia. Sono diversi i fan che hanno sempre appoggiato la loro storia d’amore. La relazione è iniziata durante l’esperienza nel reality di Canale 5, durante la quale in molti hanno anche messo in dubbio il sentimento. Con il passare del tempo, Clizia e Paolo stanno dimostrando a tutti che il loro è un grande amore. Questa è l’ennesima prova e non possono mancare i commenti di coloro che hanno assistito di persona alla nascita di questa coppia.

A commentare la foto ci pensano Rita Rusic, grande amica di Clizia, e Fernanda Lessa, che sostiene il loro amore da sempre. Spunta il commento anche dello stesso Paolo, che scrive: “Mantenuta”, riferendosi alla promessa.

Si è parlato di recente del possibile matrimonio di Clizia e Paolo. Entrambi sognano di convolare a nozze e allargare la loro famiglia. Ma sono diversi i fattori che ancora bloccherebbero il tutto. Prima la Incorvaia deve risolvere la sua situazione con l’ex Francesco Sarcina, dal punto di vista civile. In una doppia intervista su Oggi con Eleonora Giorgi, Clizia ha fatto presente questo dettaglio, aggiungendo: “Manca l’anello. Manca tutto”. Ora, però, i fan tornano a sognare il matrimonio della coppia, visto che l’anello è appena arrivato. Ovviamente, la Incorvaia deve comunque ancora risolvere le sue situazioni private.

Non resta che attendere per scoprire quando Clizia e Paolo potranno convolare a nozze. Intanto, il pubblico continua a sostenerli e a sperare. Questo post sta indubbiamente facendo sognare!