Clizia e Paolo, la decisione sulle nozze: interviene Eleonora Giorgi

L’influencer e l’attrice sono state protagoniste di un’intervista ‘doppia’, spiegando il loro rapporto. L’ex di Sarcina ha affrontato anche il capitolo ‘eventuale matrimonio con Ciavarro’: al momento non c’è alcuna cerimonia in vista

Clizia Incorvaia ed Eleonora Giorgi vanno d’amore e d’accordo, sconfessando il credo popolare che tra nuora e suocera ci debba per forza essere dell’attrito. D’altra parte che le due si piacessero è apparso chiaro fin da subito: l’attrice, infatti, non ha mai nascosto di apprezzare l’influencer, che, nella Casa del Grande Fratello Vip (quarta edizione), ha allacciato un legame sentimentale con Paolo Ciavarro. In molti, all’epoca, hanno scommesso che si sarebbe trattato di un fuoco di paglia. Altrimenti detto che sarebbe stata una relazione a favor di telecamera e nulla più. I fatti, al momento, dicono altro: Paolo e Clizia sono unitissimi. Guai però a parlare di matrimonio. Non c’è alcuna cerimonia nuziale in vista, come ha fatto sapere al magazine Oggi l’ex moglie di Francesco Sarcina. Eleonora ha anche sottolineato che prima di una eventuale unione, la siciliana dovrebbe ‘perfezionare’ dal punto di vista civile la sua situazione con il cantante de Le Vibrazioni.

“Manca l’anello. Manca tutto”, ha tagliato corto Clizia circa la possibilità di convolare a breve a nozze con il suo cavaliere. Le ha fatto eco la Giorgi: “Credo che lei dovrebbe prima risolvere il suo stato civile”. Non escluso invece che la coppia possa presto andare a convivere. Attualmente la siciliana è di base a Milano, mentre Ciavarro dimora a Roma. Però, si lavora per progettare un “futuro insieme“, accorciando le distanze.

L’amore procede a gonfie vele insomma, nonostante i fiori d’arancio non rientrino nei piani prossimi. Quel che invece potrebbe giungere in un futuro non troppo remoto è un figlio. L’ex moglie di Sarcina, la settimana scorsa, confidandosi al magazine Chi, ha dichiarato di volere un bebè da Paolo. Chissà se si tratta solo di una suggestione oppure se la coppia sta davvero ‘lavorando’ per avere un frutto d’amore.

Sempre al settimanale diretto da Alfonso Signorini, Clizia, di recente, ha fatto sapere di aver recuperato buoni rapporti con l’ex marito. Dopo il burrascoso addio, consumatosi con un gossip rumorosissimo (il presunto tradimento ai danni di Sarcina con la complicità di Scamarcio – Incorvaia ha sempre rigettato tale ricostruzione), oggi i due ex coniugi, per il bene della loro figlia Nina, hanno rapporti civili.