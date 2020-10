Clizia Incorvaia felice con Paolo Ciavarro: “E ora un figlio insieme”

Clizia Incorvaia è pronta ad avere un figlio con Paolo Ciavarro! I due ex concorrenti del Grande Fratello Vip stanno vivendo con serenità e spensieratezza la loro storia d’amore. Nella Casa più spiata d’Italia hanno fatto sognare tantissimi telespettatori, che ancora oggi li seguono e li supportano. Lo scorso 10 ottobre, Clizia ha compiuto 40 anni e in occasione del compleanno si è lasciata intervistata da Chi. Sul nuovo numero del settimanale, in edicola da mercoledì 14 ottobre, la Incorvaia ha parlato della sua storia d’amore con Paolo, che definisce la sua “metà perfetta”. Non solo, Clizia ammette di essere felice e di volere un figlio da Ciavarro! Proprio così, l’ex gieffina è pronta ad allargare la famiglia e a dare un fratellino o una sorellina a Nina, la figlia avuta con Francesco Sarcina, leader de Le Vibrazioni. La loro relazione sta procedendo davvero a gonfie vele, tanto che Clizia ha il desiderio di diventare di nuovo mamma. Questa è una bellissima notizia per il pubblico, che da sempre li sostengono.

Clizia Incorvaia e Paolo, pronti ad allargare la famiglia? Lei vorrebbe un figlio con Ciavarro

“Sono felice e vorrei un figlio con lui”, dichiara Clizia Incorvaia nel corso della sua nuova intervista. L’ex gieffina racconta oggi di aver parlato subito con Paolo della possibilità di allargare la famiglia. “Chissà…”, conclude Clizia. Presto arriverà per i fan la notizia ufficiale sull’arrivo di un figlio? Questo, al momento, non si può sapere. Sicuramente se così sarà, la Incorvaia e Ciavarro saranno i primi a farlo sapere. Tre giorni fa l’ex gieffina ha compiuto 40 anni, definiti da lei “l’età della consapevolezza”. Clizia confessa di non essere mai stata così in equilibrio. Ricorda che a vent’anni aveva, invece, sempre mille paranoie. A oggi può affermare che sta bene.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, sempre più uniti e innamorati

Solo qualche giorno fa, a Domenica Live, i telespettatori hanno potuto rivedere Paolo e Clizia sul piccolo schermo. In questa occasione, Barbara d’Urso ci ha tenuto a dire alla coppia di averla perdonata per quanto accaduto diversi mesi fa. La conduttrice non aveva reagito affatto bene di fronte a quanto stava accadendo durante la puntata in prima serata di Live – Non è la d’Urso, che vedeva appunto protagonisti i due ex gieffini. La scorso 11 ottobre, proprio nel salotto di Barbara, Clizia ha ricevuto ha ricevuto una graditissima sorpresa da parte di Eleonora Giorgi, la madre di Paolo Ciavarro.