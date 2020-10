Clizia e Paolo tornano da Barbara d’Urso dopo il fattaccio: “Vi ho perdonati”

Oggi è stato il giorno di Paolo e Clizia a Domenica Live. Il momento tanto atteso da parte dei fan è arrivato: non vedevano l’ora di rivederli in televisione e scoprire come procede la loro storia. Barbara d’Urso ha deciso di invitare nuovamente la coppia dopo mesi dal fattaccio. Durante il lockdown infatti Barbara si è occupata molto della storia d’amore nata tra Paolo e Clizia nella Casa del Grande Fratello Vip, soprattutto quando non hanno avuto la possibilità di riabbracciarsi subito dopo la fine del reality show. I confini tra le regioni erano ancora chiusi, Paolo non ha potuto spostarsi e ha dovuto aspettare un po’ prima di poter riabbracciare la sua Clizia. Non si vedevano dal 24 febbraio, poi Ciavarro è rimasto altre due settimane in quarantena in Sicilia prima di incontrarla e così non sono riusciti ad aspettare la puntata di Live Non è la d’Urso per rivedersi.

Domenica Live, Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia ospiti: Barbara li ha perdonati

Barbara aveva chiesto ai due di rivedersi davanti alle telecamere per mostrare ai tanti fan della coppia questo bel momento. Loro invece si sono incontrati prima e sono stati scoperti, facendo una brutta figura in diretta con la d’Urso. Poi è passato del tempo e alla fine la conduttrice ha detto di averli perdonati e così lo ha ripetuto anche oggi ai diretti interessati. Appena entrati in studio a Domenica Live, infatti, Barbara ha detto: “Vi ho perdonato. Quella sera ero non arrabbiata, di più. Mamma come ero arrabbiata, però vi ho perdonato”. Clizia si è giustificata dicendo che sono molto innamorati e che non resistevano più, avevano fretta di vedersi. Ha aggiunto che sono umani, lasciando intendere che tutti possono sbagliare. Ma per Barbara era un capitolo chiuso, li ha perdonati ed è andata avanti.

Paolo e Clizia a Domenica Live, le sorprese per il compleanno della Incorvaia

Paolo e Clizia hanno raccontato i loro otto mesi insieme, hanno raccontato che la gente li ferma per strada stupita del fatto che stanno insieme davvero. Loro sono felici e innamorati. Poi c’è stato un video messaggio di Eleonora Giorgi, che ha speso belle parole per Clizia dicendo che è stata “la cosa più bella che ci sia capitata in questo 2020”. Ma visto che era il compleanno della Incorvaia, sono arrivati in studio a sorpresa anche suo papà e sua sorella con un’enorme torta.