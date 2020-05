Barbara d’Urso perdona Clizia e Paolo: le parole della conduttrice

Barbara d’Urso, Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia: cosa è successo dopo la figuraccia a Live-Non è la d’Urso

Barbara d’Urso è tornata a parlare di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia nella puntata di Pomeriggio 5 in onda lunedì 25 maggio. Impossibile non menzionare il caso che ha animato Live-Non è la d’Urso e che è subito diventato virale sui social network. Paolo e Clizia, che si sono conosciuti e innamorati al Grande Fratello Vip 4, hanno finto di incontrarsi per la prima volta dopo tanto tempo nella trasmissione di Barbarella ma sono stati prontamente smascherati dalla conduttrice. La coppia ha poi chiesto scusa ma tale comportamento ha parecchio deluso la napoletana. Che però oggi ha deciso di andare avanti: basta polemiche, per Carmelita la questione è risolta, come spiegato nel suo breve discorso in diretta tv.

Barbara d’Urso crede ancora in Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia

“Io sono positiva, faccio il tifo per loro e va bene così, non voglio più commentare quello che è successo ieri sera. È inutile polemizzare. Sono stati ingenui o forse sono stata ingenua io. Se avessi saputo prima avrei organizzato la cosa in maniera differente”, ha ammesso Barbara d’Urso, che ha così praticamente perdonato Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. La web influencer e il conduttore intanto hanno finalmente iniziato la loro storia d’amore: sui social network si sono mostrati mentre ballavano in maniera allegra e spassosa, felici di potersi riabbracciare dopo tre mesi di lontananza.

Inizia la favola di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro

“Che la favola abbia inizio”, ha scritto Clizia Incorvaia su Instagram. L’amore per Paolo Ciavarro è nato dopo un momento complicato per la 39enne: l’ex concorrente del Grande Fratello Vip si è separata la scorsa estate dall’ex marito Francesco Sarcina, leader de Le Vibrazioni, ed è finito al centro del gossip per via di una presunta tresca con Riccardo Scamarcio, testimone di nozze del cantante.