Paolo e Clizia si sono già incontrati, figuraccia in diretta: d’Urso arrabbiata

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia: finisce male l’incontro a Live-Non è la d’Urso

Dopo tre mesi di lontananza Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia erano pronti a rivedersi. Il tutto davanti alle telecamere di Live-Non è la d’Urso, come annunciato da giorni e giorni da Barbara d’Urso. L’incontro non è andato però come sperato e la presentatrice napoletana è rimasta parecchio delusa dalla coppia. Ma cosa è successo? Tutto era pronto, Paolo e Clizia si trovavano in Sicilia, sulla spiaggia, pronti a riabbracciarsi quando la conduttrice Mediaset ha appreso una notizia che l’ha lasciata senza parole. Gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip si erano già incontrati il giorno prima della diretta per scattare un servizio fotografico. Una notizia che ha sconvolto Barbarella che ha prontamente chiesto spiegazioni ai diretti interessati. “Paolo, Clizia voi mi confermate che non vi vedete dal 23 febraio, ma allora perchè ho ricevuto alle 19 un messaggio che in realtà voi vi siete già visti?”, ha domandato la 63enne. Ciavarro con fare vago ha dapprima negato mentre la Incoravaia dopo qualche minuto di riflessione ha confermato la faccenda chiedendo però scusa a Carmelita.

Barbara d’Urso delusa: “Non si prende in giro il pubblico”

“Io sono dalla vostra parte ma ci sono rimasta male. Non si prende in giro così il pubblico. Per quale motivo siamo qui a fare questa sceneggiata? Se l’avessi saputo prima mi sarei comportata in maniera diversa, non avrei detto determinate cose”, ha assicurato Barbara d’Urso. Mentre Paolo Ciavarro ha fatto scena muta, Clizia Incorvaia ha provato ad arrampicarsi sugli specchi: “Barbara cerca di capire non ci vediamo da tempo, abbiamo scattato solo questo servizio fotografico, ieri abbiamo trasgredito. Rivederci in spiaggia è un sogno, tu mi hai regalato un sogno”.

Paolo e Clizia a Live-Non è la d’Urso con guanti e mascherina

Subito dopo è avvenuto il fatidico incontro tra gli ex gieffini che è stato però poco romantico a causa dell’imbarazzo del momento e di guanti e mascherine: Paolo e Clizia si sono salutati a distanza e si sono poi seduti, senza scambiarsi alcun tipo di effusione o bacio, su un letto pieno di petali rossi. “Noi siamo rigorosi e le regole vanno rispettate”, ha sottolineato un’amareggiata Barbara d’Urso.