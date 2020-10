Francesco Sarcina e Clizia Incorvaia hanno fatto pace: il rapporto oggi

Addio guerre mediatiche e frecciatine a mezzo stampa: è arrivato il tempo della pace per Francesco Sarcina e Clizia Incorvaia. Dopo un divorzio burrascoso il leader de Le Vibrazioni e la web influencer sono riusciti a ritrovare un rapporto per il bene della loro bambina, la piccola Nina. Clizia, vista qualche mese fa al Grande Fratello Vip, ne ha parlato in una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi. La Incorvaia ha spiegato che è riuscita a stemperare la tensione con l’ex marito, con il quale qualche anno fa ha pure partecipato all’adventure game della Rai Pechino Express. La Incorvaia ha rivelato che lei e Francesco sono riusciti a ritrovarsi per amore della figlia tanto che hanno festeggiato tutti insieme il recente compleanno di Nina. Clizia non esclude in futuro di poter trascorrere le feste e gli eventi importanti come una grande famiglia allargata, come accade da anni tra Alessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti.

In che rapporti sono oggi Francesco Sarcina e Clizia Incorvaia

“La tensione tra me e Francesco si è stemperata. Credo che lui abbia una nuova compagna e spero che sia felice, lo dico dal profondo del mio cuore. Non so se faremo qualcosa a Natale – stare insieme tutti quanti con i rispettivi compagni – ma ora so che si può fare”, ha dichiarato Clizia Incorvaia sulle pagine della rivista diretta da Alfonso Signorini. Archiviato il matrimonio con Sarcina, la neo 40enne è più che mai felice accanto a Paolo Ciavarro, il figlio di Massimo ed Eleonora Giorgi. Un amore nato per caso nella Casa del Grande Fratello Vip e diventato giorno dopo giorno sempre più importante. Tanto che ora Clizia e Paolo sognano di avere un figlio insieme. Nessun timore per la differenza d’età (Paolo ha 29 anni): i due sono più che mai felici e innamorati.

Ultime notizie sulla storia d’amore tra Clizia Incorvaia e Paolo

Di recente Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno festeggiato otto mesi d’amore. Otto mesi di sorrisi, passione e tanto romanticismo. Per il momento i due vivono una relazione a distanza – lei a Milano, lui a Roma – ma sono pronti per la convivenza. Nell’immediato futuro c’è infatti il progetto di mettere su famiglia. A detta di Clizia Paolo è la persona giusta per dare un fratellino o una sorellina alla piccola Nina. La Incorvaia ha inoltre confidato che dopo l’incontro con Ciavarro si sente più sicura di sé, in equilibrio. Sensazioni mai provate prima che oggi la rendono più donna e allo stesso tempo più matura.