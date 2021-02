Clizia Incorvaia: esce il libro dell’ex marito Sarcina. L’annuncio

By

Il cantante de Le Vibrazioni pubblica ‘Nel Mezzo’ in cui parla anche del suo matrimonio finito

Uscirà il prossimo 16 febbraio il libro di Francesco Sarcina. ‘Nel Mezzo‘, è questa l’opera del cantante in cui ha deciso di raccontare la sua storia senza filtri. L’annuncio è arrivato oggi sui social di Francesco Sarcina che ha colto di sorpresa i suoi followers:

“Nel momento stesso in cui ho pensato di scrivere la mia storia, ho capito che avrei dovuto dire tutto, non tralasciare nulla, insomma vuotare il sacco”

L’obiettivo di Francesco Sarcina è quello di raccontare la storia di un uomo e non quella di un cantante, parlare liberamente delle sue origini, della sua voglia di amare e delle complicazioni di farsi amare senza scrupoli. Inoltre parlerà dei suoi tormenti, di tutto quello che ha avuto e di quello che gli è mancato.

Nel libro Francesco Sarcina farà riferimento anche al suo matrimonio con Clizia Incorvaia, attuale fidanzata di Paolo Ciavarro. Come molti ricorderanno, la concorrente della scorsa edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini e il frontman de Le Vibrazioni sono convolati a nozze nel 2015 e hanno avuto una figlia. Nel 2019, invece, hanno deciso di separarsi tra accuse di tradimento e confessioni scandalo rese pubbliche da Clizia Incorvaia, ospite prima in diverse puntate di Live Non è la D’Urso e poi durante la sua avventura nella Casa più spiata dagli italiani.

Se l’artista Francesco Sarcina ha deciso di fare uscire un suo libro inedito, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si apprestano a vivere la loro seconda convivenza dopo quella vissuta al Grande Fratello Vip durata solo qualche giorno a causa della squalifica di lei. Di recente la coppia, che tra qualche settimana festeggerà il primo anno d’amore, si è mostrata durante il trasloco annunciando ai loro migliaia di seguaci un nuovo capitolo della loro vita: la convivenza a Roma. La voglia di stare insieme è tanta, l’anello di fidanzamento c’è pure. Dopo il trasloco, il prossimo passo sarà quello di sposarsi?

Negli ultimi giorni sono state diverse le indiscrezioni secondo cui l’influencer sarebbe incinta di Paolo Ciavarro. Sarà vero? Il figlio di Eleonora Giorgi, prossima a L’Isola dei Famosi, non ha mai nascosto la voglia di paternità. Attualmente nessuno dei due ha smentito nè confermato voci in questione.