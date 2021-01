Clizia Incorvaia incinta di Paolo Ciavarro? Parla Eleonora Giorgi

Cliza Incorvaia aspetta un figlio/a da Paolo Ciavarro? La voce si è diffusa via social nei giorni scorsi, dopo che l’influencer siciliana ha postato delle foto su Instagram mettendo in vista il pancione. Peccato che quegli scatti si riferissero alla sua prima gravidanza (Clizia ha avuto una figlia, Nina, assieme a Francesco Sarcina, suo ex marito). Fatto sta che in molti hanno continuato a credere che la loro beniamina, divulgando quelle istantanee, abbia voluto mandare un messaggio subliminale circa una sua presunta dolce attesa. Sulla vicenda ha fatto chiarezza Eleonora Giorgi, rilasciando una lunga intervista al magazine Novella 2000.

La madre di Paolo Ciavarro ha assicurato che Clizia non è incinta. “Chiarisco ufficialmente che non sto per diventare nonna”, ha raccontato aggiungendo che il figlio e l’influencer “sono molto attenti” e che hanno tutta la volontà di rispettare le tappe, senza affrettare i tempi della loro love story. Che genere di tappe? L’attrice entra più nello specifico e afferma che la Incorvaia deve ancora chiudere le pratiche del suo divorzio con Francesco Sarcina. Inoltre dice che è “bene che Nina, che è una delizia, cresca un po’. Insomma, ci vuole un po’ di tempo prima che abbia un altro figlio”.

Eleonora ha poi chiarito che Clizia e Paolo non escludono in alcun modo di avere un bebè e non escludono neppure di sposarsi. Il tutto però non sarebbe al momento al vaglio e tutto è rimandato a data da destinarsi, in quanto ci sono una serie di situazioni burocratiche (divorzio della Incorvaia) e di ‘vita reale’ che hanno bisogno di tempo per poter essere sbrogliate. Insomma, riassumendo, il ‘Giorgi-pensiero’ sostiene questo: l’amore e la passione sono più vivi che mai nella coppia, ma per i grandi passi, altrimenti detto nozze e figli, non è questo il momento.

L’attrice 67enne ha poi riservato parole al miele per la siciliana, raccontando che con lei Paolo “è diventato uomo”. Non solo: ha rimarcato come l’influencer sia piena di vitalità, creatività e buon umore, tutte qualità che le hanno permesso di entrare in fretta in sintonia non solo con Ciavarro ‘junior’ ma anche con la sua famiglia. L’amore c’è ed è quel che conta: matrimonio e figli, per ora, possono aspettare.