Loredana Bertè sta male, previsto intervento chirurgico: le sue condizioni

Tramite un annuncio sui social, lo staff della cantante ha portato a conoscenza che Loredana Bertè dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico. Il motivo non è stato specificato però, da quanto si apprende, l’operazione sarà determinante per risolvere la persistenza di alcuni malesseri fisici. L’intervento cade a ridosso della prima data del tour, quella del 23 luglio a Cervignano del Friuli, Udine. Per questo motivo la data è stata posticipata al 13 agosto. Al momento l’artista dovrà restare diversi giorni a riposo assoluto. Dopo l’annuncio, è arrivata la rassicurazione dello staff sulle condizioni di salute di Loredana Bertè invitando tutti a stare tranquilli e che non è nulla di grave. La Signora della musica italiana tornerà più in forma di prima e riprenderà tutto il suo tour dalla seconda tappa prevista.

Intanto questa settimana Libertè, l’ultimo album di Loredana Bertè, è stato certificato disco d’oro dalla FIMI. La sua carriera continua a volare in alto. Di recente è uscito il vinile di Traslocando, capolavoro della musica italiana, prodotto e realizzato da Ivano Fossati. Si ratta della quarta pubblicazione della 70Bertè – Vinyl Collection, uscita in occasione del Pride 2021 in versione inedita. L’album in questione è stato inserito dalla rivista musicale Rolling Stone Italia nella classifica dei dischi italiani più belli di sempre.

Un disco epocale che contiene diversi successi come Non Sono una Signora e J’Adore Venice, brano famoso a livello mondiale perchè inserito nel film Call Me by Your Name che vede al centro un amore gay. A settembre 2021, invece, sarà pubblicato Bandabertè, il quarto album della sua discografia in occasione del suo 71esimo compleanno.

Loredana Bertè operata, slitta prima data del Tour: come cambiano le cose

I biglietti già acquistati per il 23 luglio a Cervignano del Friuli saranno validi per la nuova data. Chi impossibilitato potrà chiedere il rimborso presso il circuito di vendita dove è stato acquistato in prevendita. Le altre date del tour di Loredana Bertè rimangono invariate. Si pensa che in questo periodo di pausa la cantante possa riprendersi in toto dopo l’intervento.

Il 30 luglio sarà a Cosenza, il 7 agosto a Catania, mentre il 13 a Cervignano del Friuli, il 18 a Genova, il 23 a Follonica e il 27 a Este. A settembre appuntamento con la Bertè in tour (che ha attaccato il Vaticano) a Todi il 5 settembre, a Pisa l’8 settembre e il 18 a Locarno.