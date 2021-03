Loredana Bertè, duro attacco al Vaticano: la foto è un pugno nello stomaco

Dopo il no della Congregazione per la Dottrina della fede sulla benedizione delle coppie omosessuali, la cantante pubblica un post condiviso da molti follower

Qualche giorno il Vaticano ha dichiarato di non poter benedire le coppie omossessuali, definendolo un peccato. Una presa di posizione che non è piaciuta a tantissimi artisti del panorama musicale e non. A dire la sua anche Loredana Bertè che ha pubblicato una foto sui social dove si vedere un prete che benedice dei fucili. Un’immagine forte che la cantante ha voluto postare proprio per rendere ancora più chiaro il suo punto di vista.

“La parola AMORE porta con sé il senso poetico latino dell’assenza della morte. A-MORS: assenza di morte. L’amore è un valore assoluto ed è UNIVERSALE! Non ha bisogno di benedizione alcuna. In questo nuovo medioevo, lasciamo che continuino a benedire la morte”, dichiarazioni molto forti che fanno capire bene qual è il punto di vista dell’artista, da sempre controcorrente.

Anche Elton John qualche giorno fa aveva commentato il no della Congregazione per la Dottrina della fede sulla benedizione delle coppie omosessuali, accusando il Vaticano di ipocrisia per aver condannato le unioni gay e, al tempo stesso, aver lucrato sul film Rocketman, dove si parla anche della felicità raggiunta dopo il matrimonio con il compagno David Furnish.

“Come può il Vaticano rifiutarsi di benedire le unioni gay perché ‘sono un peccato’, ma allo stesso tempo trarre profitto dall’aver investito milioni in ‘Rocketman’ che celebra la felicità che ho raggiunto dal mio matrimonio con David??”, queste le parole del cantante nel suo intervento social, condiviso anche da tantissimi follower.

Elton John ha anche allegato due articoli di stampa. Una dove viene riportata la notizia che la Chiesa cattolica non può benedire le unioni gay e l’altra, del 2019, dove si parla del fatto che il Vaticano è diventato socio di Lapo Elkann con un fondo con base a Malta. Tra i vari investimenti con questo fondo anche 4 milioni per sovvenzionare opere cinematografiche, inclusa quella sul film che parla della sua vita.

Il nuovo intervento di Loredana, unito alle parole di Elton John sulle unioni gay, riuscirà a far fare qualche passo indietro al Vaticano?

Intanto la Bertè ha ricevuto il plauso di molti utenti. Un periodo d’oro per la rocker, reduce anche dall’ospitata a Sanremo 2021. Con la sua coroncina di farfalle, i capelli blu e la minigonna, la rocker ha conquistato il palco dell’Ariston.

Sul palco ha portato un mix con tutti i suoi successi e ha cantato anche il suo nuovo singolo Figlia di. La rocker ha concluso il suo intervento sanremese con uno messaggio contro la violenza sulle donne con tanto di scarpe rosse.