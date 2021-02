Sanremo 2021, Amadeus annuncia Loredana Bertè al Festival: cosa farà

Iniziano ad arrivare le prime conferme sulla collocazione degli ospiti sera per sera del Festival di Sanremo 2021. Ospite della puntata di domenica 21 febbraio 2021 di Che Tempo Che Fa, Amadeus ha annunciato alcune novità tra le quali Loredana Bertè ospite nella prima serata. A trentacinque anni dalla sua prima volta in gara sul palco del Teatro Ariston, il conduttore ha fortemente voluto la cantante ospite della kermesse musicale. Era il 1986 quando l’artista si presentò con un finto pancione, lasciando senza parole il pubblico presente in sala e i telespettatori da casa con la sua provocazione.

L’ultima partecipazione tra i Big risale al 2019, anno in cui era stata eletta vincitrice dal pubblico dell’Ariston. Come ricorderanno i fan del Festival, ci furono fischi in sala per la sua quarta posizione con il brano Cosa Ti Aspetti da Me? che aveva conquistato il pubblico della città dei fiori sin dalla sua prima esibizione, a tal punto da farle diverse standing ovation nelle serate in cui si era esibita. Cosa farà Loredana Bertè a Sanremo 2021?

Come ha annunciato la cantante sui social, presenterà il suo nuovo singolo Figlia di…, un brano sincero, ironico e autobiografico firmato da lei stessa, con Pula e Chiaravalli. Il singolo vuole essere un grido di emancipazione femminile che l’artista si è regalata per i suoi settant’anni. La canzone anticipa l’uscita di un nuovo progetto discografico molto più ampio. Inoltre non mancherà una esibizione con i suoi più grandi successi.

Festival di Sanremo 2021, Amadeus ammette: “Ci dobbiamo abituare al teatro vuoto”

Dopo aver svelato l’ospite della prima serata di Sanremo 2021 di martedì 2 marzo, Amadeus ha annunciato grandi sorprese. Il direttore artistico ha precisato che “ci dobbiamo abituare al teatro vuoto” e non ha potuto mostrarlo durante la sua intervista a Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio. Anche quest’anno la fine delle serate sarà previsto intorno alle due di notte.

In ogni puntata ci sarà una co-conduttrice diversa. In riferimento alle canzoni e alla musica il presentatore si è sbottonato:

“Abbiamo la fortuna di avere una meravigliosa orchestra, le 26 canzoni e i giovani in gara, regaleranno tanta musica bellissima”

Oltre alla Bertè, ci saranno anche Ornella Vanoni con Francesco Gabbani e i Negramaro. Confermata anche Alessandra Amoroso.