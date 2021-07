Matrimonio Verratti-Jessica a Estate in diretta: frecciatina a Bernardeschi

By

Giovedì 15 luglio Marco Verratti è convolato a nozze con la modella ed ex cameriera Jessica Aidi. Il matrimonio è avvenuto a Parigi, città dove il centrocampista vive da tempo dato il suo ingaggio nel Paris Saint-Germain. L’evento è stato seguito da Estate in diretta, la versione estiva de La vita in diretta. Un inviato della trasmissione ha atteso fuori il Municipio francese l’arrivo degli sposi.

Marco Verratti e Jessica Aidi sono arrivati insieme, puntualissimi, sorridenti ma allo stesso tempo parecchio emozionati. Il calciatore ha indossato per l’occasione un tradizionale smoking mentre la sposa ha optato per un elegante e sensuale tailleur bianco.

Insieme alla coppia i piccoli Tommaso e Andrea, i figli che Verratti ha avuto dal precedente matrimonio con Laura Zazzara. Proprio per amore di Jessica Marco ha detto addio all’ex moglie. Con l’Aidi Verratti ha avuto un vero e proprio colpo di fulmine.

I due si sono conosciuti quando la 28enne, oggi modella a tempo pieno, lavorava come cameriera part time in un ristorante di lusso di Parigi. È bastato uno solo sguardo tra Jessica e Verratti per cambiare il destino di entrambi.

Il commento del pubblico

I telespettatori di Estate in diretta non hanno potuto fare a meno di fare dei paragoni tra le nozze di Marco Verratti e quelle di Federico Bernardeschi, celebrate due giorni prima a Carrara. Il giocatore della Juventus ha sposato la compagna storica Veronica Ciardi, nota ai più per la sua partecipazione al Grande Fratello nel 2010.

Bernardeschi si è presentato in ritardo alla cerimonia tanto da costringere la sposa ad aspettare. Ben diversa la situazione di Marco e qualcuno ha così ironizzato su Twitter: “Ma come si è permesso Verratti di creare così poco trash e arrivare puntuale?”.

Qualcun altro ha invece fatto dei paragoni tra il look di Marco Verratti e Federico Bernardeschi. Il primo ha puntato su un completo classico mentre il secondo ha lasciato tutti senza parole. Un completo grigio e bianco, senza cravatta e con sneakers. Un outfit assai criticato sui social network.

Le nozze di Marco Verratti

Dopo il sì nel municipio di Neuilly, a nord di Parigi, al quale hanno assistito solo una ventina di persone, Marco Verratti e la neo moglie Jessica Aidi hanno organizzato una cena di gala con menu misto italiano e francese. Prima delle nozze la coppia ha approfittato della Festa nazionale del 14 luglio per dare una cena di benvenuto all’hotel Crillon, in Place de la Concorde.

A Estate in diretta Marco Verratti ha confidato che il viaggio di nozze sarà piuttosto breve: giusto qualche giorno prima di tornare ai suoi impegni sportivi. Il campione europeo ha preferito non svelare la destinazione.